​Источник вдохновения

Только бережное отношение к своим истокам позволит нам вырастить настоящего гражданина и построить сильное государство. И в этом плане программная статья Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи» акцентирует наше внимание на историческое наследие государства с точки зрения его актуализации и значимости в историческом пространстве. Безусловно, статья требует глубокого осознания. Глава государства в очередной раз обращается к осмыслению роли и места национальной истории в мировой цивилизации, что было озвучено ранее в статье Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Семь граней Великой степи, которые особо отмечены Президентом, представляют тот пласт национального наследия, который также способствовал формированию и развитию мировой цивилизации. Одомашнивание лошади и последующее развитие всадничества послужили толчком к экономическому и технологическому прорыву в Великой степи. Еще в древности освоив металлургию, обработку бронзы и железа, наши предки внесли значимый вклад в развитие мировой цивилизации. Кочевые народы благодаря созданной оригинальной военной системе получали на протяжении ряда веков бесспорное военно-политическое превосходство над своими противниками.

Великий шелковый путь стал мощным фактором цивилизационного развития в степной Евразии, сыграл стимулирующую роль в достижении наивысшего расцвета тюрков в Центральной Азии. Это наследие и сегодня является одной из движущих сил в плотном взаимодействии государств евро­азиатского региона, одним из ярких примеров которого является прог­рамма «Один пояс – один путь».

Открытие множества памятников материально-культурного наследия саков Казахстана имеет огромное значение для реконструкции древней истории Казахстана и сопредельных регионов Евразии. Средневековые города, ставшие центрами науки и культуры, где жили и творили Абу Наср аль-Фараби, Кожа Ахмет Яссауи, – это истинные достижения Великой степи. Они оказали огромное влия­ние и воздействие на ход и развитие мировой истории и культуры.

Воссоздание Отрара, где найдет отражение и галерея образов выдающихся мыслителей Великой степи, – это абсолютная необходимость на современном этапе развития нашего государства. Поэтому качественное выполнение объявленных Президентом новых, серьезных проектов, направленных на исследование казахстанской истории и популяризацию культурного наследия страны, будет способствовать осознанию исторической роли народов Великой степи и духовно-идеологическому развитию Казахстана.

Четкое понимание того, что великое прошлое кочевой цивилизации служит источником вдохновения для развития современного Казахстана, является показателем глубокого осознания всей значимости национального наследия.