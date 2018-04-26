Свежий выпуск
​Источник знаний
Полина Федорова

В своей приветственной речи Гульшара Абдыкаликова напомнила слова Нурсултана

Назарбаева, сказанные на презентации первых 18 учебников в рамках проекта «Новое гуманитарное знание»: «Новые учебники – это эксклюзивная гуманитарная библиотека. Она будет доступна для всех людей в трех форматах: в виде обычных бумажных книг, в электронных онлайн-версиях и в формате видеотеки открытых лекций от лучших лекторов».

Государственный секретарь отметила, что знаковое культурное мероприятие проходит в год 20-летия столицы Казахстана. Сегодня мегаполис Астана считается не только национальным символом страны, но и одним из признанных центров Евразии.

– В век глобализации и цифровых технологий книга по-прежнему остается главным источником новых знаний, великим инструментом познания всего и вся, – сказала Гульшара Абдыкаликова.

За годы независимости Казахстана выпущена почти 81 тыс. наименований книг общим тиражом порядка 400 млн экземп­ляров. Только с 2010 года на книгоиздание было выделено свыше 10 млрд тенге. Сегодня издательская деятельность представлена 380 компаниями.

В нынешнем году в выставке участвуют представители 155 компаний и организаций из 18 стран мира. Среди них такие известные издательства, как российская «Наука», Kurtiak and Ley Artistic Publishing House из Польши и другие. Также будет проведено порядка 120 культурно-деловых мероприятий.

В ходе посещения выставки-ярмарки Eurasian Book Fair 2018 Государственный секретарь ознакомилась с экспозициями представленных книг и пожелала всем участникам расширения творческих и деловых контактов, больших успехов в избранной сфере.

Популярное

Все
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Гостем Нур-Султана стал известный французский пианист Давид Бисмут
Медики заявляют о выработке коллективного иммунитета от COVID-19 в Нур-Султане
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Известный политолог прокомментировал прекращение членства Президента в партии "AMANAT"
Объединение партий "AMANAT" и "ADAL" прокомментировал известный предприниматель
Жителей Байконыра на все лето оставляют без горячей воды
Символ казахстанского вуза в виде вымпела побывал в космосе
Два пассажирских поезда запустят на Алаколь
​​​​​​​Международный опыт управления государственными финансами
Специальное приложение позволит сократить число аварий в Казахстане
"AMANAT" остается ядром консолидации сторонников реформ Президента – Госсекретарь
Каждый ребенок достоин школы
Обслужи себя сам
​​​​​​​Партия «AMANAT»: курсом к Новому Казахстану
Токаев ратует за конкурентные условия на партийном поле Казахстана – общественник
Новый Казахстан – справедливый Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 апреля
В обход легализации
Не все так просто
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Глава Минобороны высказался о пропавшем после взрывов под Таразом военном
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Как цифровая платформа e-Shanyraq может облегчить работу ОСИ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане

Читайте также

Свежий выпуск
Спортсмены вышли на субботник
Свежий выпуск
В контакте с запрещенным контентом
Свежий выпуск
Конь в авто
Свежий выпуск
В тренде – тюбетейка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]