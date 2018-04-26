​Источник знаний

В своей приветственной речи Гульшара Абдыкаликова напомнила слова Нурсултана

Назарбаева, сказанные на презентации первых 18 учебников в рамках проекта «Новое гуманитарное знание»: «Новые учебники – это эксклюзивная гуманитарная библиотека. Она будет доступна для всех людей в трех форматах: в виде обычных бумажных книг, в электронных онлайн-версиях и в формате видеотеки открытых лекций от лучших лекторов».

Государственный секретарь отметила, что знаковое культурное мероприятие проходит в год 20-летия столицы Казахстана. Сегодня мегаполис Астана считается не только национальным символом страны, но и одним из признанных центров Евразии.

– В век глобализации и цифровых технологий книга по-прежнему остается главным источником новых знаний, великим инструментом познания всего и вся, – сказала Гульшара Абдыкаликова.

За годы независимости Казахстана выпущена почти 81 тыс. наименований книг общим тиражом порядка 400 млн экземп­ляров. Только с 2010 года на книгоиздание было выделено свыше 10 млрд тенге. Сегодня издательская деятельность представлена 380 компаниями.

В нынешнем году в выставке участвуют представители 155 компаний и организаций из 18 стран мира. Среди них такие известные издательства, как российская «Наука», Kurtiak and Ley Artistic Publishing House из Польши и другие. Также будет проведено порядка 120 культурно-деловых мероприятий.

В ходе посещения выставки-ярмарки Eurasian Book Fair 2018 Государственный секретарь ознакомилась с экспозициями представленных книг и пожелала всем участникам расширения творческих и деловых контактов, больших успехов в избранной сфере.