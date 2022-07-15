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Истоки национального духа

Жангельды Махашов, исполняющий обязанности директора РГКП «Государственный археологический музей-заповедник «Отырар»

У каждого народа есть священные места. У казахского народа тоже есть такое прекрасное место. Земля Улытау издавна была центром кочевых казахов, благодатная земля с несметными сокровищами под землей. Ведь нет казаха, которому безразличен Улытау. Когда звучит название «Улытау», у каждого казаха играет кровь и чувство гордости наполняет его сердце. Ведь с Улытау тесно связано становление казахского народа как нации, страны, государства.

Для казахов Улытау – место героизма, патриотизма, единения и сплочения. Это – драгоценная земля с многовековой историей, пристанище нашего народа с глубокой древности. Наши ханы ставили здесь свои ставки из белых шатров, наши бии и богатыри объединялись здесь для решения самых сложных проблем. Великая гора Улытау в Туранской низменности отмечена в трудах родоначальника истории Геродота. Эта гора также является свидетелем жестоких походов Чингисхана, потрясшего и покорившего полмира. Многие поколения помнят, что Улытау было тем местом, которое полюбил Асан Кайгы.

Орда Джучи также раскинулась по обширным степям у подножия этих гор. Здесь навсегда упокоились Токтамыс и Едиге – правители Золотой Орды. Улытау – вершина понятия «Родина». В этом священном месте как центре казахской земли произошло множество легендарных событий. Именно в Улытау наши предки, не выпускавшие в борьбе за свободу оружия из рук, образовали совет и объединились вокруг национальных интересов.

И на этот раз, 16 июня 2022 года, в Улытауском районе состоялось первое заседание Национального курултая с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. Торжественное собрание прошло в комплексе «Джучи-хан» возле мавзолея Джучи-хана. В первую очередь Президент поблагодарил народ за поддержку и выразил уверенность, что Национальный курултай будет формулировать и реализовывать предложения, связанные с развитием общественного единства, укреплением национальных ценностей, обеспечением конструктивного диалога между обществом и государственными органами.

В составе курултая отражен опыт поколения с гражданской позицией, свежие идеи молодых людей, мыслящих по-новому. Выступая на курултае, Президент Касым-Жомарт Кемелевич сказал: «В Улытауском районе на камне высечены символы всех племен. Таким образом наши предки показывали единство нации. Жители страны установили памятник Улытау и восстановили каменные символы. Но я думаю, что этого недостаточно. Должен быть архитектурный объект, демонстрирующий единство казахского народа. Поручаю открыть площадь Государственных Символов у подножия Аулиетау. Наш голубой флаг должен развеваться высоко над священной землей. Таким образом мы показываем, что преемственность поколений продолжается».

Президент также считает, что следует изменить перечень национальных праздников и юбилеев. Он предложил вернуть статус национального праздника Дню Республики. 25 октября 1990 года была принята Декларация о суверенитете Казахстана. Это было началом пути нашей страны к независимости. День Республики должен стать символом исторического шага республики к государственности. Разумеется, первоначальный смысл Дня Независимости будет сохранен. Глава государства сказал, что этот день останется национальным праздником. Однако его следует отмечать как день «чествования героев декабря», внесших весомый вклад в становление независимости и отдавших жизнь за нашу свободу.

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