​Истоки просвещения

2090
Евгения Ермакова, Костанайская область

Алтынсаринские чтения для Костанайской области – событие традиционное, даже привычное. Но они важны, можно сказать, стратегически. Ежегодно на августовских конференциях обсуждают новые тенденции в педагогике, новые программы и методики, а на Алтынсаринских чтениях говорят об учениках и учителях, их взаимоотношениях и вообще о роли наставника в воспитании личности. Этот акцент придает встречам особое звучание, делает их ожидаемыми и востребованными. Благодаря Ыбраю Алтынсарину в Костанайской области открыли первую школу, здесь написан первый учебник. Именно с Алтынсарина началось светское образование на территории тогда еще Торгайской области.

В нынешнем году на Алтынсаринских чтениях обсуждали и программную статью Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и обновленное содержание образования. Обо всем говорили с практической точки зрения: как заинтересовать ребенка, как учителю соответствовать выдвигаемым современным миром требованиям, какой должна быть школа XXI столетия…

Как показывает история, даже маленький человек может многое изменить. Ыбрай Алтынсарин начинал работать простым чиновником – писарем. Это потом он стал инспектором школ Торгайской области, статским советником (сегодня сказали бы – заместителем начальника областного управления). И благодаря ему открыли четыре двухклассных центральных училища, пять волостных школ, два училища для русскоязычных детей. Исследователи говорят, что часть этих школ, в частнос­ти самую первую в Торгае, открывали в том числе на деньги родственников Алтынсарина. Он много времени проводил в аулах, убеждая отдавать детей учиться в светскую школу. Преж­де чем открыть первое училище, провел в разъездах четыре года. Сам преподавал в школах, инспектировал, работал до самой смерти.

Со временем требования к школам и знаниям претерпевают значительные изменения, но цель остается та же – воспитание конкурентоспособной личнос­ти, хотя, наверное, во времена Алтынсарина таких слов и не употребляли.

– Сложная и ответственная задача поставлена перед образованием: обеспечить такой уровень подготовки молодежи, который сделает конкурентоспособным как отдельного гражданина, так и страну в целом, – говорила руководитель управления образования Костанайской области Батима Даумова. – Наше время разрушает восприятие образования как консервативной системы. Кардинальные изменения общественных отношений, цифровизация, многократно увеличивающийся объем информации требуют как смены парадигмы образования, так и перестройки сознания педагогов.

Нынешние педагоги признают, что образовательная система может развиваться, если обеспечить необходимые условия. Они имеют в виду новые программы, учебники, оборудование, достаточный объем финансирования, возможность и стимул разрабатывать собственные методики и пользоваться разработками коллег.

Сегодня здание той первой школы, открытой Ыбраем Алтынсариным в Торгае, выглядит более чем скромно, непрезентабельно. Но тогда это был настоящий прорыв. Обычное одноэтажное беленое здание с окнами, отданное детям, для середины XIX века, тем более для кочевой степи, было огромным достижением. Важно и то, что первую школу будущий великий просветитель открыл, когда ему было чуть больше 20 лет. Первое женское училище – своего рода революция в образовании, которую провели эволюционным путем.

– Нынешний учитель – это ключевая фигура модернизации казахстанского образования, – считает ректор Костанайского пединститута Еркин Абиль. – Акцент ставится прежде всего на его профессионализме и мастерстве. Учитель имеет право учить других до тех пор, пока учится сам. Эта профессиональная заповедь особенно актуальна в наше время, когда ничто, пожалуй, не стареет так быстро, как знания.

Ыбрай Алтынсарин – сирота, воспитанный дедом-бием, отличник учебы. В свое время он стал для многих главным учителем в жизни, учителем для своего народа. Сегодня работники областного мемориального музея им. Ы. Алтынсарина рассказывают, что в то время не всем нравилось, что он несет знания простому народу, выступает за то, чтобы учиться могли и женщины. Но он не отступал, пробивал, как сейчас говорят, свои идеи и оказался прав.

Сегодня в Костанайской облас­ти практически в каждом районе и городе есть улица, школа или парк им. Алтынсарина. В мемориальном музее можно увидеть фотографии самой первой школы, инсталляции, рассказывающие о деятельности учителя. Есть здесь и оригиналы учебников, написанных Алтынсариным, его рабочий стол и многое другое. Здесь часто проходят экскурсии, музей посещают туристы. В прошлом году реконструировали мавзолей просветителя, неподалеку от которого расположено его семейное кладбище.

Популярное

Все
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Токаев: «Поддерживаем инициативу Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в сфере ИИ»
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Президент: «Капитаны китайского бизнеса смогут найти в Казахстане надежных партнеров»
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Асхат Оралов назначен первым заместителем акима Мангистауской области
Открылась четвёртая сессия Парламента VIII созыва
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Перспективы развития сотрудничества обсудил Токаев с президентом АБИИ
Бельгия готова признать Палестину на сессии ГА ООН в сентябре
Токаев принял председателя Совета директоров Huawei Technologies Co. LTD
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Более тысячи человек погибли из-за оползня в Судане
Совместные проекты в нефтегазовой сфере обсудил Токаев с главой совета директоров CNPC
Более 30 человек погибли из-за наводнений в Пакистане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В погоне за «зайцами»
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Стали ездить по правилам
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Оперу «Хан Султан. Алтын Орда» впервые покажут в Татарстане
Президент выступит с Посланием народу Казахстана 8 сентября
Свобода возможна лишь в правовом поле
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]