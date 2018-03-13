Алтынсаринские чтения для Костанайской области – событие традиционное, даже привычное. Но они важны, можно сказать, стратегически. Ежегодно на августовских конференциях обсуждают новые тенденции в педагогике, новые программы и методики, а на Алтынсаринских чтениях говорят об учениках и учителях, их взаимоотношениях и вообще о роли наставника в воспитании личности. Этот акцент придает встречам особое звучание, делает их ожидаемыми и востребованными. Благодаря Ыбраю Алтынсарину в Костанайской области открыли первую школу, здесь написан первый учебник. Именно с Алтынсарина началось светское образование на территории тогда еще Торгайской области.

В нынешнем году на Алтынсаринских чтениях обсуждали и программную статью Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и обновленное содержание образования. Обо всем говорили с практической точки зрения: как заинтересовать ребенка, как учителю соответствовать выдвигаемым современным миром требованиям, какой должна быть школа XXI столетия…

Как показывает история, даже маленький человек может многое изменить. Ыбрай Алтынсарин начинал работать простым чиновником – писарем. Это потом он стал инспектором школ Торгайской области, статским советником (сегодня сказали бы – заместителем начальника областного управления). И благодаря ему открыли четыре двухклассных центральных училища, пять волостных школ, два училища для русскоязычных детей. Исследователи говорят, что часть этих школ, в частнос­ти самую первую в Торгае, открывали в том числе на деньги родственников Алтынсарина. Он много времени проводил в аулах, убеждая отдавать детей учиться в светскую школу. Преж­де чем открыть первое училище, провел в разъездах четыре года. Сам преподавал в школах, инспектировал, работал до самой смерти.

Со временем требования к школам и знаниям претерпевают значительные изменения, но цель остается та же – воспитание конкурентоспособной личнос­ти, хотя, наверное, во времена Алтынсарина таких слов и не употребляли.

– Сложная и ответственная задача поставлена перед образованием: обеспечить такой уровень подготовки молодежи, который сделает конкурентоспособным как отдельного гражданина, так и страну в целом, – говорила руководитель управления образования Костанайской области Батима Даумова. – Наше время разрушает восприятие образования как консервативной системы. Кардинальные изменения общественных отношений, цифровизация, многократно увеличивающийся объем информации требуют как смены парадигмы образования, так и перестройки сознания педагогов.

Нынешние педагоги признают, что образовательная система может развиваться, если обеспечить необходимые условия. Они имеют в виду новые программы, учебники, оборудование, достаточный объем финансирования, возможность и стимул разрабатывать собственные методики и пользоваться разработками коллег.

Сегодня здание той первой школы, открытой Ыбраем Алтынсариным в Торгае, выглядит более чем скромно, непрезентабельно. Но тогда это был настоящий прорыв. Обычное одноэтажное беленое здание с окнами, отданное детям, для середины XIX века, тем более для кочевой степи, было огромным достижением. Важно и то, что первую школу будущий великий просветитель открыл, когда ему было чуть больше 20 лет. Первое женское училище – своего рода революция в образовании, которую провели эволюционным путем.

– Нынешний учитель – это ключевая фигура модернизации казахстанского образования, – считает ректор Костанайского пединститута Еркин Абиль. – Акцент ставится прежде всего на его профессионализме и мастерстве. Учитель имеет право учить других до тех пор, пока учится сам. Эта профессиональная заповедь особенно актуальна в наше время, когда ничто, пожалуй, не стареет так быстро, как знания.

Ыбрай Алтынсарин – сирота, воспитанный дедом-бием, отличник учебы. В свое время он стал для многих главным учителем в жизни, учителем для своего народа. Сегодня работники областного мемориального музея им. Ы. Алтынсарина рассказывают, что в то время не всем нравилось, что он несет знания простому народу, выступает за то, чтобы учиться могли и женщины. Но он не отступал, пробивал, как сейчас говорят, свои идеи и оказался прав.

Сегодня в Костанайской облас­ти практически в каждом районе и городе есть улица, школа или парк им. Алтынсарина. В мемориальном музее можно увидеть фотографии самой первой школы, инсталляции, рассказывающие о деятельности учителя. Есть здесь и оригиналы учебников, написанных Алтынсариным, его рабочий стол и многое другое. Здесь часто проходят экскурсии, музей посещают туристы. В прошлом году реконструировали мавзолей просветителя, неподалеку от которого расположено его семейное кладбище.