Истоки просвещения
Евгения Ермакова, Костанайская область
Алтынсаринские чтения для Костанайской области – событие традиционное, даже привычное. Но они важны, можно сказать, стратегически. Ежегодно на августовских конференциях обсуждают новые тенденции в педагогике, новые программы и методики, а на Алтынсаринских чтениях говорят об учениках и учителях, их взаимоотношениях и вообще о роли наставника в воспитании личности. Этот акцент придает встречам особое звучание, делает их ожидаемыми и востребованными. Благодаря Ыбраю Алтынсарину в Костанайской области открыли первую школу, здесь написан первый учебник. Именно с Алтынсарина началось светское образование на территории тогда еще Торгайской области.