Юниорская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль на Кубке Азии по паделу FIP Junior Asia Padel Cup 2026 в Джакарте (Индонезия). Дебютировав на континентальном первенстве среди 17 команд, наши спортсмены сразу вошли в тройку сильнейших, пропустив вперед только Иран и Кувейт.

На пути к пьедесталу казахстанцы одолели сборные Катара, ОАЭ, Малайзии, Омана и Ливана, уступили в полуфинале кувейтцам, а в матче за третье место вырвали победу у Саудовской Аравии – 2:1. Весомый вклад в успех внесли Алибек Дуйсенгазин, Ибрагим Рахматуллин (U14), Арнур Турсынхан, Ислам Дуйсенгазин (U16), а также столичные игроки Дамир Дуйсенгазин и Таир Кайретдинов (U18).