Историческая медаль Параазиатских игр и олимпийские амбиции стрельбы из лука

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О развитии парастрельбы из лука, международных успехах казахстанских спортсменов, подготовке спортивного резерва и перспективах выступления на Олимпийских и Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе рассказал исполнительный директор Национальной федерации стрельбы из лука Республики Казахстан, мастер спорта РК, судья высшей категории и призёр чемпионатов страны и международных соревнований Едил Темирбеков.

- Казахстанские лучники в последнее время добились заметных успехов на международной арене, а серебро Азиатских Параигр стало историческим достижением для отечественной парастрельбы из лука. Как вы оцениваете итоги выступлений сборной за последнее время? Какие результаты считаете наиболее значимыми и за счёт чего удалось добиться такого прогресса?

- В первую очередь поздравляю всю спортивную общественность с прекрасным выступлением наших атлетов на Параазиатских играх. Ведь это историческое достижение для нашего спорта! Безусловно, необходимо отметить выступления представителей нашего вида спорта на международных соревнованиях за последние два года. В июне 2025 года на Кубке Азии в Сингапуре сборная Казахстана завоевала две золотые и одну бронзовую медали. Особое место в истории отечественной стрельбы из лука занимает чемпионат мира в южнокорейском Кванджу. Женская команда Казахстана выиграла бронзовые медали мирового первенства. Для нашей страны это стало историческим достижением: отечественные лучницы вернулись на пьедестал чемпионата мира после 32-летнего перерыва. В ноябре 2025 года казахстанские спортсмены продолжили успешные выступления, завоевав золотую медаль чемпионата Азии в Бангкоке. На чемпионате Азии наши параспортсмены завоевали бронзовую награду, а на международных соревнованиях сборная неоднократно пополняла медальную копилку. В частности, на одном из этапов Кубка Азии казахстанские лучники выиграли три золотые и одну бронзовую медали. На престижном международном турнире «Кубок Вероники» в словенском Камнике наши спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды.

Особенно приятно отметить исторический результат казахстанских паралучников на проходящих в эти дни в Японии Азиатских Параиграх. Темирлан Сейткамал и Нуршат Толеукаcым стали серебряными призерами парных соревнований в классе W1. В финале казахстанский дуэт встретился со сборной Китая. Несмотря на поражение в решающем поединке, казахстанские паралучники добились исторического успеха: наша страна впервые завоевала медаль в парастрельбе из лука на Азиатских Параиграх. Это достижение имеет большое значение для всего отечественного спорта. Оно демонстрирует потенциал наших спортсменов и подтверждает, что парастрельба из лука заслуживает дальнейшего внимания и системной поддержки. За каждой медалью стоит большой труд спортсменов, тренеров и специалистов. Важную роль играют государственная поддержка, работа региональных подразделений федерации и взаимодействие с партнерами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивал необходимость развития отечественного спорта и укрепления международного авторитета страны. Для нас это не только ориентир, но и большая ответственность. Поддержка должна воплощаться в конкретных результатах, развитии инфраструктуры и создании условий для новых поколений спортсменов.

- В апреле 2025 года Национальную федерацию стрельбы из лука возглавил Азамат Усимбеков. Какие изменения произошли за это время?

- С приходом Азамата Есентаевича Усимбекова федерация активизировала работу по нескольким ключевым направлениям. В центре внимания находятся не только результаты национальной сборной, но и вопросы, определяющие будущее всего вида спорта. Главная задача - выстроить систему, которая обеспечит преемственность между детско-юношеским спортом, молодежной сборной и национальной командой. Для этого необходимо укреплять региональную сеть, повышать квалификацию тренеров, обновлять материально-техническую базу и создавать больше возможностей для участия спортсменов в соревнованиях.

Важную роль играет взаимодействие с государственными органами, местными исполнительными структурами и частными партнерами. Развитие спорта требует совместных усилий, поскольку ни одна организация не может самостоятельно решить все вопросы. Роль президента федерации заключается в определении стратегических направлений, объединении участников процесса и создании организационных условий для реализации поставленных задач. Исполнительная дирекция, тренеры и региональные филиалы обеспечивают практическую работу. Уверен, что последовательность и командный подход позволят нам укрепить достигнутые позиции и создать фундамент для дальнейшего роста.

- Почему федерация уделяет такое большое внимание развитию регионов?

- Сильная национальная сборная начинается не на международных соревнованиях, а в детских спортивных секциях. Если ребенок не имеет возможности заниматься стрельбой из лука в своем регионе, мы рискуем потерять потенциального чемпиона еще до того, как он проявит свои способности. Поэтому необходимо расширять географию нашего вида спорта, открывать новые секции и обеспечивать их квалифицированными специалистами. Одного инвентаря недостаточно: нужен тренер, который заинтересует детей, обучит их основам стрельбы и поможет пройти путь от первых занятий до участия в соревнованиях.

Большое значение имеет взаимодействие с местными исполнительными органами. Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка тренеров и обеспечение необходимым оборудованием во многом зависят от совместной работы федерации и регионов. Чем больше детей будут заниматься стрельбой из лука, тем шире станет база для отбора перспективных спортсменов. А здоровая конкуренция внутри страны позволит формировать более сильные национальные команды.

- Удалось ли решить вопрос с обеспечением спортсменов необходимым оборудованием?

- Это один из ключевых вопросов. Стрельба из лука относится к технически сложным видам спорта, где результат зависит не только от мастерства спортсмена, но и от правильно подобранного оборудования. Нельзя приобрести универсальный лук и рассчитывать, что он подойдет каждому спортсмену. Инвентарь подбирается индивидуально с учетом физических особенностей лучника, силы натяжения, техники стрельбы и уровня подготовки. Аналогичные требования предъявляются к стрелам и другим элементам оборудования. Благодаря работе федерации и усилиям Азамата Усимбекова удалось полностью обновить инвентарь национальной сборной. До этого оборудование практически не менялось около пяти лет. Считаю это важным шагом, который позволяет спортсменам тренироваться на современном оборудовании и качественнее готовиться к международным соревнованиям.

При этом современная подготовка не ограничивается инвентарем. Необходимы медицинское сопровождение, контроль физических нагрузок, восстановление, психологическая подготовка и совершенствование тренировочных методик. Наша задача - создать условия, при которых спортсмен сможет полностью сосредоточиться на подготовке и выступлении. Подготовка резерва - одно из важнейших направлений нашей работы. Если Казахстан намерен регулярно бороться за медали крупнейших международных соревнований, необходимо начинать с детей и подростков.

Раньше возможности молодых лучников получать соревновательный опыт были ограничены. Когда спортсмен тренируется целый год ради одного главного старта, ему сложно поддерживать необходимый соревновательный тонус и объективно оценивать свой прогресс. Поэтому федерация развивает лигу для возрастных категорий U-15 и U-18. Многоэтапные соревнования позволяют молодым спортсменам регулярно встречаться с соперниками из других регионов, набираться опыта и совершенствовать мастерство. Мы стремимся выстроить последовательную модель подготовки: детская лига U-15, соревнования U-18, молодежная сборная U-21 и национальная команда. Спортсмен должен понимать, какие шаги необходимо сделать, чтобы перейти на следующий уровень. Трудолюбие, результаты и готовность совершенствоваться должны открывать дорогу в сборную.

Кроме того, федерация развивает бесплатные школьные секции. В рамках пилотного проекта такие группы начали формировать в общеобразовательных школах крупных городов. Школа - хорошая площадка для знакомства детей с новым видом спорта. Ребенок получает возможность попробовать свои силы, освоить базовые навыки и определить, насколько ему интересна стрельба из лука. Для наиболее способных и мотивированных ребят следующим этапом станет переход в специализированные группы и участие в соревнованиях. Стрельба из лука развивает концентрацию внимания, дисциплину, координацию и умение контролировать эмоции. Поэтому развитие школьных секций важно не только для подготовки будущих чемпионов, но и для популяризации здорового образа жизни.

Еще один перспективный проект - создание Академии стрельбы из лука на базе Казахского национального университета спорта в Астане. Предполагается, что она будет способствовать совершенствованию подготовки спортсменов, тренеров, судей и других профильных специалистов. В перспективе это позволит укрепить кадровый потенциал и обеспечить преемственность поколений.

- Как сегодня выглядит ситуация с точки зрения численности спортсменов и тренерского состава?

- Согласно данным федерации, в официальном реестре зарегистрировано 1 207 спортсменов и 95 дипломированных тренеров. Среди действующих лучников - 163 взрослых спортсмена, 964 представителя молодежной категории до 21 года и 80 параспортсменов. В национальной сборной числятся 158 атлетов: 100 специализируются в стрельбе из классического олимпийского лука и 58 из блочного. Паралимпийское направление представлено 48 спортсменами, из которых 20 выступают в классическом, а 28 - в блочном луке. Эти показатели демонстрируют, что у отечественной стрельбы из лука есть база для дальнейшего развития.

Вместе с тем потенциал для увеличения числа занимающихся остается значительным. Нам необходимо привлекать больше детей, создавать условия для занятий в регионах, повышать квалификацию тренеров и расширять календарь соревнований. Чем шире будет внутренняя конкуренция, тем больше возможностей появится для отбора сильнейших спортсменов. Важно, чтобы массовый спорт и подготовка национальной сборной были частями единой системы. Перспективный ребенок должен иметь возможность последовательно пройти все этапы подготовки и в перспективе представить Казахстан на международной арене.

- Какие задачи федерация ставит перед собой на ближайшие годы?

- Главный ориентир нынешнего олимпийского цикла - Игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Для достижения этой цели недостаточно успешно выступить на одном турнире. Необходима комплексная система подготовки, объединяющая работу региональных филиалов, детско-юношеский спорт, молодежную сборную и национальную команду. Особое значение имеет международный соревновательный опыт. Нашим спортсменам необходимо регулярно встречаться с сильнейшими лучниками мира, изучать современные методики и повышать психологическую устойчивость. Мы также продолжим развивать парастрельбу из лука, поддерживать тренеров и создавать условия для привлечения новых спортсменов. Историческое серебро Темирлана Сейткамала и Нуршата Толеукаcыма на Азиатских Пара играх - важный результат для Казахстана и дополнительный стимул для дальнейшего развития этого направления.

При этом необходимо понимать, что высокие результаты складываются из множества составляющих: качественной тренировочной работы, современного оборудования, медицинского сопровождения, соревновательной практики и грамотного управления. Мы благодарны Главе государства Касым-Жомарту Токаеву за внимание к развитию отечественного спорта, а Министерству туризма и спорта, Дирекции развития спорта, акиматам и региональным управлениям - за содействие в реализации наших задач. Уверен, что последовательная реализация намеченных планов, укрепление региональной сети и подготовка молодых спортсменов позволят казахстанской стрельбе из лука выйти на новый уровень. Наша главная задача - выстроить путь от первой стрелы до олимпийского пьедестала. Мы хотим, чтобы каждый талантливый ребенок в Казахстане имел возможность раскрыть свои способности, получить качественную подготовку и однажды представить страну на главных спортивных аренах мира.