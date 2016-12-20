Статьи
Историческая оценка
Ережеп МАМБЕТКАЗИЕВ, президент Казахстанско-Американского свободного университета (КАСУ)
В свое время Нурсултан Абишевич лично присутствовал на церемонии открытия КАСУ, стал его первым почетным профессором. А сегодня в учебном и творческом процессе университета ежегодно участвуют более 40 иностранных коллег. Такую возможность для глобального сотрудничества дали миролюбие и открытость нашей страны, ориентированность как на Запад, так и на Восток. У нас множество совместных научных проектов, мы приглашаем ведущих ученых, ведем обмен студентами, инициативами. Как сказал Нурсултан Абишевич, если 25 лет назад никто не слышал о Казахстане, то сегодня нашу страну знают и уважают во всем мире. Это реальный триумф государства, который еще предстоит оценить потомкам.

Сейчас Президент поставил перед казахстанцами новые амбициозные задачи. К 2050 году страна должна войти в тридцатку наиболее развитых государств мира. Для этого у нас есть все – растущая экономика, политическая стабильность, общественное согласие, грамотные специалисты, трудолюбивая патриотичная молодежь. Мы по своему университету видим взрыв интереса к знаниям и образованию у молодых людей. Поддерживаю программ­ную задачу, которую озвучил в своей речи Нурсултан Абишевич, о необходимости пересмотра распределения полномочий между Президентом, Парламентом и Правительством. В современном сложном мире Казахстану необходима единая сильная власть.



Популярное

Все
Новая стратегия независимого Казахстана
Какие шаги предпримет Минобороны РК после случаев гибели солдат
Ребенка мало просто любить, его надо слушать
Красота спасет мир
События трагического января: ставим точку?
Спорту все возрасты покорны
Время подвести итоги
Зеленую улицу мастерам!
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Новый министр Саясат Нурбек объяснил учебу своих детей на Кипре
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Женщина унесла под юбкой шубу из магазина в Шымкенте
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Власть сильна народом
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Секретные материалы казахстанских недропользователей
В Кызылорде растрачено 30 млн тенге при строительстве автомобильного моста через магистральный канал Ширкейли
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Статьи
Время подвести итоги
Статьи
Спорту все возрасты покорны
Статьи
Красота спасет мир
Статьи
События трагического января: ставим точку?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]