Статьи Историческая оценка Ережеп МАМБЕТКАЗИЕВ, президент Казахстанско-Американского свободного университета (КАСУ)

В свое время Нурсултан Абишевич лично присутствовал на церемонии открытия КАСУ, стал его первым почетным профессором. А сегодня в учебном и творческом процессе университета ежегодно участвуют более 40 иностранных коллег. Такую возможность для глобального сотрудничества дали миролюбие и открытость нашей страны, ориентированность как на Запад, так и на Восток. У нас множество совместных научных проектов, мы приглашаем ведущих ученых, ведем обмен студентами, инициативами. Как сказал Нурсултан Абишевич, если 25 лет назад никто не слышал о Казахстане, то сегодня нашу страну знают и уважают во всем мире. Это реальный триумф государства, который еще предстоит оценить потомкам.



Сейчас Президент поставил перед казахстанцами новые амбициозные задачи. К 2050 году страна должна войти в тридцатку наиболее развитых государств мира. Для этого у нас есть все – растущая экономика, политическая стабильность, общественное согласие, грамотные специалисты, трудолюбивая патриотичная молодежь. Мы по своему университету видим взрыв интереса к знаниям и образованию у молодых людей. Поддерживаю программ­ную задачу, которую озвучил в своей речи Нурсултан Абишевич, о необходимости пересмотра распределения полномочий между Президентом, Парламентом и Правительством. В современном сложном мире Казахстану необходима единая сильная власть.







