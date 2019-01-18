Исторический аспект современного города

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Любовь Доброта, Туркестан

К участию в конкурсе прив­лекли архитекторов со всего мира, дав возможность проявить фантазию. По условиям проекты должны отражать культуру древнего Туркестана и наряду с этим соответствовать современным техническим требованиям для создания комфортных условий для посетителей. Все победители получили призы и возможность реализовать свои инициативы.

Уже в апреле в непосредственной близости от мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи начнется строительство духовно-культурного центра площадью 98 га. Одним из центральных объектов исторической зоны станет центр «Ұлы Дала Елі», проект которого готовит архитектурное бюро Atrium, участвовавшее в международном архитектурном конкурсе Turkistan Architect Awards. Решено, что центр объединит под своими сводами культурно-исторический Музей тюркского мира и центр «Ханы и бии», проект которого разработан турецким архитектором Мехметом Хилми, также ставшим победителем конкурса.

По задумке разработчиков ­проект центра «Ұлы Дала Елі» отражает архитектуру кочевников и является в какой-то мере собирательным образом ландшафтов Казахстана. Используя в отделке соломенный цвет и небесную глазурь, архитекторы тем самым намерены обеспечить гармонию с природой и окружающей средой. Центр «Ұлы Дала Елі» обещает посетителям погружение в мир кочевой культуры, знакомство с цифровыми экспозициями и историческими артефактами.

Площадь центра составит 7 760 м. Он расположится на земельном участке площадью в 1,8 га. Завершить возведение объекта планируется к концу следующего года. Объект будет построен на спонсорские средства. Его профинансируют 3 крупные компании.

В ближайшие 3 года в Туркестане запланировано строительство более 200 объектов на общую сумму 528 млрд тенге. Многие общественные, культурные и спортивные объекты городу подарят национальные компании и регио­ны страны, которые намерены активно подключиться к строительству в духовно-культурной зоне и административно-деловом центре Туркестана.

Так, в областном центре поя­вится площадь «Астана». Заказчиком данного объекта высту­пает акимат Астаны. Строи­тельство площади начнется в марте нынешнего года и завершится в декабре 2020 года. По заказу АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казы­на» в духовно-культурной зоне уже началось строительство здания музея Ходжи Ахмета Яссауи.

Готовятся к возведению объек­тов в древнем городе и другие регионы страны. К примеру, представители акимата Алматинской области сообщили о начале строительства здания Дворца молодежи. Актюбинская область намерена построить досуговые объекты на территории заповедника-музея «Азрет Султан». Атырауская область возведет культурно-исторический музей под открытым небом, а Восточно-Казахстанская область планирует построить музыкальный фонтан.

Акимат Северо-Казахстанской области намерен подарить Туркестану областную спортивную школу олимпийского резерва. Жамбылская область построит на территории заповедника-музея «Азрет Султан» культурно-исторический центр. Кроме того, в Туркестанской области появится Центр историко-святых мест. Его строительство планирует начать в ближайшее время акимат Западно-Казахстанской области. Акимат Костанайской области построит здание областной Ассамблеи народов Казахстана, Кызылординской области – восточную баню, а Мангистауская область – амфитеатр.

Внесет свой вклад в развитие древнего города и Алматы, пос­троив здание Медиацентра. Шымкент намерен подарить областную научно-универсальную библиотеку.

Решен уже и вопрос строительства в городе аэропорта. Под него выделен земельный участок площадью 905,3 га.

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