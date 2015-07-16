Исторический итог переговоров Свежий выпуск 419 Ануар КАЛМЫКОВ

Об этом говорится в заявлении казахстанского внешнеполитического ведомства, которое было обнародовано после завершения соответствующих переговоров, состоявшихся 14 июля 2015 года в Вене.

«Мы расцениваем достигнутое соглашение как историческое событие, которое позволит значительно укрепить региональную и международную безопасность, внесет важный вклад в нормализацию отношений Ирана с международным сообществом и позитивно отразится на экономическом и социальном развитии всех стран региона, будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего казахстанско-иранского сотрудничества», – говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что неукоснительное выполнение достигнутых договоренностей обеспечит укрепление режима нераспространения ядерного оружия и реализацию законных и неотъемлемых прав каждого государства – члена Договора о нераспространении ядерного оружия на развитие мирной ядерной деятельности при условии всецелого соблюдения ими положений Договора и требований МАГАТЭ.

Наша страна оказала влияние на переговорный процесс по иранской ядерной программе. Два раунда переговоров, которые состоялись в 2013 году в Алматы по инициативе Президента РК, внесли существенный вклад в создание атмосферы доверия между Ираном и группой международных переговорщиков и способствовали достижению Всеобъемлющего плана совместных действий.

«Казахстан всегда последовательно выступал за решение ситуа­ции вокруг ядерной программы ИРИ путем диалога и переговоров и убежден, что политико-дипломатическое решение является единственным верным средством урегулирования сложных международных проблем», – подчеркивается в заявлении МИД РК.



