​Исторический шанс для нации

Об этом в ходе республиканского семинара по продвижению Послания Главы государства говорили члены общественного объединения «Ассоциация румыно-молдаван Казахстана». Со времени опубликования Послания в СМИ это уже 14-е мероприятие по разъяснению его основных тезисов и положений, проходящее в Доме дружбы.

– В основу всех семинаров, «круглых столов» и заседаний по обсуждению Послания Главы государства заложена одна простая мысль – выполнение поставленных задач по обеспечению глобальной конкурентоспособности нашей страны в современном мире зависит от каждого из нас, – отметил заместитель председателя АНК Алматы Казбек Мамсуров. – Челове­чество стоит на пороге Четвертой промышленной революции, и победителями в эпоху цифровых технологий, как отметил Нурсултан Назарбаев­, смогут стать только те государства и народы, которым удастся решительно идти навстречу вызовам, а не стоять и ждать перемен.

Безусловно, мы живем в эпоху стремительных изменений, но третий этап модернизации – это не только ответ на требование времени, но и поступательное движение в реализации ранее намеченных планов – Стратегии «Казахстан-2050», Плана нации «100 конкретных шагов», – так считает и председатель молдавского культурного центра «Стругураш» Тамара Елгелдиева.

– На наших глазах происходят большие перемены, сегодня мы наблюдаем за тем, как век цифровых технологий ведет к исчезновению целых отраслей и созданию принципиально новых, – отметила она. – Мы в АНК твердо убеж­дены в том, что дальнейшее развитие страны должно строиться на созданном за 25 лет независимости потенциале, в основе которого лежат единство казахстанского народа и объединяющие всех нас общечеловеческие ценности.

Третья модернизация, по общему мнению участников семинара, поможет Казахстану сделать гигантский рывок в своем развитии и войти в число уже 30 самых конкурентоспособных стран мира.

В работе семинара приняли участие представители этнокультурных объединений, научной и творческой интеллигенции, НПО и молодежи.