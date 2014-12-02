Свежий выпуск Исторический выбор Казахстана Бектур КАДЫРОВ

Основная ее цель – последовательный развернутый показ первых реформ, создавших основы государственности независимой Республики Казахстан. На вернисаж пришли первый министр иностранных дел Казахстана Толеутай Сулейменов, депутаты Парламента, представители государственных и общественных структур, студенческая молодежь.

Экспозицию составили уникальные архивные материалы, раскрывающие историческую роль Первого Президента – Лидера нации в строительстве независимого демократического государства, отказе от ядерного оружия, обретении государственных символов, переходе к национальной валюте, появлении идеи Евразийского союза и других судьбоносных для страны решениях. Особое место отведено документам, связанным с созданием Ассамблеи народа Казахстана и действующей Конституции РК, 20-летний юбилей которых в будущем году отпразднует вся страна. Идея межнационального и межконфессионального согласия, единства народа Казахстана, стала общенациональной, со временем получившей всеобъемлющее название «Мәңгілік Ел».

Экспонаты разнообразны, они возвращают зрителя к недавним событиям отечественной истории: Конституция Республики Казахстан, текст клятвы Президента, копии его указов, две книги – «Стратегия ресурсосбережения и переход к рынку» и «Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства»… Сообщение о том, что молодежь Ассамблеи народа Казахстана совершила восхождение на пик им. Н. Назарбаева 18–20 октября 2008 года – и десятки подписей представителей национально-культурных центров республики. Этот документ – тоже свидетельство патриотического подъема недавнего времени.

Выставка «Исторический выбор. Созидание» позволяет обратиться к первым шагам Казахстанского пути развития и в очередной раз убедиться в верности исторического выбора, сделанного народом Казахстана 1 декабря 1991 года.

