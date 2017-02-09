​Историческое решение

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Куаныш Илюбаев, председатель общественного совета Актюбинской области

Если говорить о конституционном строительстве, нужно напомнить об этапах, которые прошел Казахстан по этому пути. В своем обращении Президент не случайно отметил, что сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления огромных трудностей становления государства. Именно сильная президентская власть позволила нашей стране за годы независимости уверенно двигаться путем экономического прогресса и общественной стабильности в условиях непростой современной ситуации, на фоне происходящих в мире экономических, социальных и политических потрясений.

Учитывая, что сейчас мир меняется быстрыми темпами, реформа, нацеленная на повышение эффективности системы управления, должна отвечать новым условиям политических и общественных процессов.

Усиление роли Парламента, повышение ответственности исполнительных госорганов и их руководителей поможет сформировать открытое Правительство и создать подотчетное государство. Я уверен, что реформа Главы государства по перераспределению полномочий между ветвями власти будет отвечать усилению демократического развития нашей независимой страны.

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