​Историческое решение

Если говорить о конституционном строительстве, нужно напомнить об этапах, которые прошел Казахстан по этому пути. В своем обращении Президент не случайно отметил, что сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления огромных трудностей становления государства. Именно сильная президентская власть позволила нашей стране за годы независимости уверенно двигаться путем экономического прогресса и общественной стабильности в условиях непростой современной ситуации, на фоне происходящих в мире экономических, социальных и политических потрясений.

Учитывая, что сейчас мир меняется быстрыми темпами, реформа, нацеленная на повышение эффективности системы управления, должна отвечать новым условиям политических и общественных процессов.

Усиление роли Парламента, повышение ответственности исполнительных госорганов и их руководителей поможет сформировать открытое Правительство и создать подотчетное государство. Я уверен, что реформа Главы государства по перераспределению полномочий между ветвями власти будет отвечать усилению демократического развития нашей независимой страны.