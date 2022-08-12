Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане

Надзор для защиты общества

Функция высшего надзора в социально-экономической сфере должна быть полностью возвращена органам прокуратуры страны. Это требование времени и отступать от него нельзя. В этом уверен бывший прокурор города Алматы и еще пяти регионов страны, государственный советник юстиции 3-го класса Жаксылык Байтукбаев.

13 августа Жаксылык Искакович отмечает 70-летний юбилей. В органах прокуратуры он проработал 37 лет. Из них – 21 год прокурором пяти регионов и города Алматы. Почетный работник органов прокуратуры Рес­публики Казахстана награжден государственными наградами, в том чис­ле орденами «Құрмет», «Даңқ». С выходом на пенсию Жаксылык Байтукбаев в течение девяти с половиной лет работал советником председателя правления АО «KEGOC», занимаясь воп­росами профилактики и борьбы с проявлениями экстремизма и терроризма. Сегодня он является заместителем председателя РОО «Совет генералов Казахстана», почетным гражданином Алматинской области и еще 5 регионов страны, принимает активное участие в решении социальных проблем родного села, преподает в двух казахстанских вузах, а свободное время проводит с любимыми внучками. В канун юбилея в интервью «КП» Жаксылык Байтукбаев поделился своим видением текущей работы органов прокуратуры, сопоставив с тем, как работали правоохранительные органы на заре независимости.

– Жаксылык Искакович, чем Вас в свое время привлекла работа в прокуратуре?

– Будучи студентом юридичес­кого факультета КазГУ имени Кирова, мне в руки попали материалы Нюрнбергского процесса. Я ознакомился с выступлением бывшего тогда Генерального прокурора СССР Романа Андреевича Руденко. Эти документы сыграли ключевую роль в моем выборе профессии прокурора. После окончания вуза я был направлен по распределению в органы прокуратуры Семипалатинской области и начал свою трудовую деятельность в 1977 году, в сентябре, стажером Аягузской межрайонной прокуратуры.

Следственный аппарат органов прокуратуры был очень сильным – в каждом районе были следователи. Четыре года я работал в Аягузском, затем в Чарском районах следователем районной прокуратуры. В органах прокуратуры Семипалатинской области проработал до 1989 года, став первым заместителем прокурора области, после чего получил предложение перейти в аппарат прокуратуры Казахской ССР на должность начальника управления по надзору за законностью судебных постановлений. В целом в центральном аппарате я проработал 5 лет. Затем до выхода в отставку работал прокурором в шести областях Казах­стана, в том числе в Алматы. Хочу заметить, что в разное время я был приглашен в партийные органы, в МВД, финансовую полицию. Но я оставался преданным избранной профессии. Так, всю свою деятельность я посвятил защите интересов нашего государства, защите законных прав и интересов наших граждан. И этим горжусь.

– Что можете сказать о своей работе в годы обретения Казахстаном независимости? В каких условиях тогда приходилось трудиться?

– В годы обретения независимости правоохранительные органы в целом и органы прокуратуры в частности работали в усиленном режиме. Как мы занимались вопросами укрепления законности и правопорядка, борьбой с преступностью, повышением эффективности координации деятельности правоохранительных органов, так и продолжали работать. Но должен сказать, что в это время наше общество активно политизировалось. На этом фоне появлялись новые правоотношения.

Органами прокуратуры были впервые пересмотрены резонанс­ные уголовные дела, которые касались хищений социалистической собственности. Это дело Худенко и Муздыбаева в Алматинской области. Несмот­ря на общественное мнение, эти граждане были осуждены. Впервые в ходе изучения данных дел в надзорном порядке мы пришли к выводу, что это не хищение социалистической собственности, это были признаки рыночных отношений предприимчивых людей. В их деяниях не было состава преступления, хотя не только в обществе, но и в среде прокурорско-судейских работников на этот счет шли большие дискуссии. В итоге наши протесты были рассмотрены Президиумом Верховного суда Республики Казахстан и удовлетворены. Осужденные люди были освобождены из мест лишения свободы и оправданы.

Мы начали заниматься в надзорном порядке проверками законности осуждения лиц за политические репрессии 1937–1939 годов, начала 1950-х годов. Тогда по всей республике, в областных архивах начали работать рабочие группы, которые вытаскивали эти дела. Должен сказать, что 99 процентов этих дел вносились протесты, и, к большому сожалению, только посмертно люди были оправданы. Это была масштабная работа.

В это время мы активно в надзорном порядке заканчивали проверку дел всех осужденных лиц за участие в декабрьских событиях 1986 года. До этого дела по всем 386 гражданам, привлеченным по республике за административные правонарушения, по нашим протестам были прекращены. Оставалось несколько резонансных дел. Дела Рыскулбекова, который был приговорен к смертной казни, и других находились в Москве. Несмотря на то что все эти дела затягивали, нам их все же удалось вернуть, изучить и доложить о них руководству. В то время мы начали вместе с Верховным судом формировать свою судебно-прокурорскую практику. По делу Рыскулбекова был принесен протест в Пленум Верховного суда. Герой декабрьских событий 1986 года был оправдан по протесту прокурора.

В целом из 102 лиц, осужденных за участие в декабрьских событиях, двое были признаны невменяемыми, 86 – полностью оправданы, а остальные – час­тично. Самое главное – все, кто отбывал наказание в местах лишения свободы, были ограничены отбытым сроком и вышли на свободу.

В это же время появлялись ранее неизвестные нашему обществу организованные преступные группы (ОПГ), которые совершали жесткие преступления – убийства, разбои, нападения. Десятки резонансных событий в стране требовали проведения реформ в правоохранительной системе, назрела необходимость принятия новых законов, которые бы отвечали требованиям того времени.

Кроме того, мы должны были предпринимать максимум усилий для повышения эффективности работы в экономической сфере. Перед нами стояла задача защищать интересы людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, мало­имущих, инвалидов, пенсионеров, безработных, трудовых коллективов, не получавших месяцами заработанную плату. Права многочисленных граждан были защищены мерами прокурорского реагирования.

Органы прокуратуры тогда провели большую работу по укреплению межнационального согласия. В мире происходили события, связанные с экстремизмом, межнациональной рознью. Благодаря усилиям правоохранительных органов, органов власти и управления на местах возникавшие конфликты с успехом предотвращались.

– Какую оценку Вы могли бы дать деятельности Генпрокуратуры за прошедшие годы независимости?

– Все работали очень слаженно. Сказать о каких-либо пробелах, провалах в работе очень сложно. Конечно, недостатки тоже были. Здесь я бы хотел сказать об одном моменте, который снизил эффективность работы органов прокуратуры. Это образование государственного следственного комитета. Весь следственный арсенал был сосредоточен в этом комитете, который занимался чисто уголовным преследованием, что в конституционном порядке означало отделение следствия от прокурорского надзора. В связи с этим весь следственный аппарат в органах прокуратуры был ликвидирован. Помню, с каким трудом мы собирали следственные портфели, какую большую работу по обучению следователей проводили. Возбуждение уголовного преследования, эффективное и качественное проведение в процессуальные сроки расследований – важнейшие моменты работы. Оперативно срабатывал принцип неотвратимости наказания. Все это удовлетворяло население. Отделение следствия от прокурорского надзора было преждевременным.

Сегодня Президент страны взял под личный контроль реформу правоохранительной системы, введя трехзвенную модель уголовного процесса. Следствие постепенно переходит под реальный надзор прокуроров. Усилен институт специальных прокуроров. Большинство дел, связанных с январскими событиями, расследуют именно они. Сосредоточение надзора и следствия в одних руках у некоторых вызывает критику. Я же уверен, что это только способствовало объективному и полному расследованию уголовных дел.

Помню, как в начале 1992 года в Казахстан приезжала группа прокуроров, в том числе из Калифорнии (США), и публично признала, что уголовно-процессуальный кодекс, которым мы руководствовались в то время, являлся наиболее эффективным. Американцы говорили, что отстают в установлении истинности, объективности и всесторонности расследований.

– Одна из главных целей государства – борьба с коррупцией. С какими сложностями приходится сталкиваться прокуратуре в ходе расследования коррупционных дел?

– Должен сказать, что коррупция была и при Советском Союзе. Но она называлась злоупотреб­лением или присвоением социа­листической собственности. Должностными преступлениями коррупционного характера занимались следователи органов прокуратуры, а другими делами, особенно связанными с хищениями социалистической собственности, занимались следователи органов внутренних дел. В настоящее время расследованием коррупционных дел занимаются Агентство по противодействию коррупции, Агентство по борьбе с экономическими преступлениями, МВД. К сожалению, ряд дел коррупционного характера расследуется долго. Общество этим недовольно. Необходимо устанавливать жесткие процессуальные сроки, исключив их автоматическое продление по новым эпизодам. Также считаю, что в законодательстве необходимо упразднить условно-досрочное освобождение в отношение коррупционеров. По приговору суда они должны отбывать срок «от звонка до звонка».

Нам необходимо принимать меры по воспитанию культуры ненависти к коррупционным проявлениям со стороны подрастающего поколения. В 5–6-х классах школы нужно ввести предмет, касающийся профилактики противодействия коррупции. Человек на начальном этапе своего формирования должен сознавать, что все недостатки общества связаны с коррупцией.

– С какими делами по долгу службы Вам приходилось сталкиваться?

– За годы моей службы в органах прокуратуры довелось сталкиваться с большим количеством уголовных дел. Хотел бы сказать об одном из них, которое находилось в нашем производстве, когда я работал прокурором ВКО. В конце 90-х годов гражданин РФ Виктор Казимирчук по прозвищу Пугачев набрал группу в составе 21 человека. Через Алтайский край, Костанай и другие города они проникли в Казахстан и сосредоточились в Усть-Каменогорске. Эта группировка планировала захватить областной акимат, КНБ, ДВД, областную прокуратуру и, самое главное, областное телерадиовещание для объявления и создания в составе Казахстана автономии. Считаю, что департамент Комитета нацио­нальной безопасности, органы внутренних дел и прокуратуры сработали оперативно, с четким соблюдением закона. Эта группа была задержана и осуждена.

– Какие реформы, инициированные Главой страны, сегодня уже, на Ваш взгляд, реализуются в должной мере и имеют хоть и промежуточный, но реальный и положительный результат?

– Сегодня в стране происходит много положительных сдвигов в социально-экономическом, политическом планах, совершенствуется правоохранительная система. Как известно, указом Президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с Генеральным прокурором Бериком Асыловым с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств.

Из реформ, инициированных Главой страны, мне импонирует то, что принят ряд мер по улучшению взаимодействия правоохранительных и специальных органов и конкретизации их задач. КНБ должен заниматься исключительно обеспечением национальной безопасности нашего государства. Как прокурорский работник могу отметить шаги в области внесения положительных изменений в уголовно-процессуальный кодекс.

– Жаксылык Искакович, Вы в юридической сфере проработали много лет. Какие пробелы в юридическом образовании Вы наблюдаете сегодня в нашей стране? Что хотели бы поменять?

– Теоретические знания, которые получают студенты в стенах высших учебных заведений, необходимо апробировать на практике. В Академии правоохранительных органов обучаются выпускники, которые вчера окончили вузы. Они после одного года учебы сдают экзамен, получают направление и едут на работу. Я категоричес­ки против этого. В академии должны обучаться работающие, имеющие определенный стаж работники. Сегодня же складывается ситуация, при которой мы перекрываем все недостатки высших учебных заведений. Из вуза должны выходить хорошо подготовленные в теоретичес­ком плане дипломированные специалисты.

Кто только не готовит юристов в Казахстане?! Во многих из них преподают вчерашние следователи, вышедшие на пенсию, у которых отсутствуют научные звания и степени. В целом потенциал этих вузов по подготовке специалистов недостаточный.

– Считают, что юрист, как и врач, не имеет права на ошибку, ведь юридическая практика зачастую связана с человечес­кими судьбами. В связи с этим насколько психологически сложно работать в прокурорской сфере?

– Согласно Закону «О прокуратуре РК» органы прокуратуры надзирают не за исполнением, а за применением закона. Есть факты, когда некоторые молодые люди, которые поступали на службу в органы прокуратуры, не выдерживали нагрузки и уходили. Несмотря на все трудности и нагрузки, прокурор не имеет даже морального права на ошибку. Могу вам привести один пример из собственной практики. Будучи начальником управления по надзору за законностью судебных постановлений Генпрокуратуры на заре независимости Казахстана, я был в командировке в Акмолинской области. Возглавлял группу заместитель Генерального прокурора Амангельды Капсултанов. У одного человека, осужденного на 15 лет за хищение, мы взяли жалобу. На тот момент он уже отбыл в тюрьме более 13 лет, и все это время отрицал свою вину. Мы истребовали дело и пришли к твердому мнению, что осужден он был незаконно, состава преступлений в его деяниях не было. А ведь до этого его многочисленные жалобы рассматривались на областном и республиканском уровнях – все давали отписку, что он осужден на законных основаниях. По протесту Генеральной прокуратуры Верховный суд отменил судебные приговоры, признали этого человека невиновным и дело прекратили за отсутствием состава преступления. На момент освобождения у незаконно осуж­денного была открытая форма туберкулеза. У него умерли двое детей, жена, отец, мать. Человек только доехал до аула, где жил, и через два месяца односельчане его похоронили… Вот чего стоит ошибка.

– Большинство людей представляют прокурора исключительно в качестве обвинителя в суде. Насколько верно это представление? Каковы основные обязанности прокурора?

– Органы прокуратуры относятся к правозащитной организации. Мы защищаем прежде всего законные права и свободы наших граждан и интересы нашего государства. Это конституционная обязанность прокурора. Обвинение – одно из функциональных направлений деятельности прокурора от имени государства. Прокурор должен суду представить все доказательства вины человека, в противном случае обязан отказаться от обвинения и предложить суду освободить виновного из-под стражи из зала суда.

– Какими качествами должен обладать прокурор?

– Он должен быть настоящим гражданином и патриотом своей страны. В то же время прокурорский работник должен быть высокообразованным, неподкупным, высококультурным, являясь зеркалом нравственного состояния общества.