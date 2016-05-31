​Истории трагические строки

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Татьяна БЕК

В мероприятии, организованном дирекцией по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия акимата Астаны совместно с Музейно-мемориальным комплексом жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» и Сарыаркинским районным советом ветеранов, приняли участие школьники гимназий № 5 и 7, медицинского колледжа «Даналык», солдаты воинской части 5573, труженики тыла, ветераны труда, жители района «Сарыарка».

Количество жертв тоталитаризма исчисляется миллионами. Задача старшего поколения, считают организаторы, – сохранить у молодежи знания и эмоциональную память о беспрецедентной трагедии.

Почтить память погибших в те страшные годы к монументу «1932–1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым» постоянно приходят как казахстанцы, так и гости из других стран. Идея установки памятника принадлежит Президенту страны Нурсултану Назарбаеву. Авторы композиции – известный казахстанский скульптор Валерий Пирожков и архитектор Орал Алибаев. Она никого не оставляет равнодушным. Фигуры женщины и ребенка, Стена памяти передают трагизм того времени, надежду на возрождение, дававшую людям силы, и неразрывную связь времен и поколений, которую поддерживает человеческая память.

История Казахстана прошлого столетия насыщена трагическими событиями, которых хватило бы на несколько веков. Республика была превращена в огромный концентрационный лагерь: Карлаг, Жезказганлаг, Степлаг, Озерлаг, Актюблаг, Песчанлаг... Туда направляли целые «провинившиеся» народы, неугодных людей из разных уголков огромной империи. Политические репрессии длились более 30 лет. Среди репрессированных – маршалы и генералы, ученые и поэты, писатели и артисты, партийцы и инженеры, крестьяне и пролетарии… Святой долг государства – вернуть всем невинно пострадавшим их доброе имя. Сегодня мемориалы жертвам политических репрессий установлены во многих регионах страны, и везде в эти дни проходят памятные мероприятия.

Собравшиеся слушали выступления председателя Совета ветеранских организаций Астаны Сансызбая Есилова, воспоминания родственников репрессированных – Анны Гавриш и Егора Иванцова, рассказ директора Музейно-мемориального комплекса «АЛЖИР» Мейрамбая Оралова.

Памяти жертв репрессий и голодомора посвятил песню «Арман-ай» заслуженный артист РК Серик Оспанов. Стихотворение Аскара Сагнаева «Баллада о казахском курте» прочитал рядовой воинской части 5573 Юрий Халин. Нельзя забыть и то, что за 30 лет репрессий был уничтожен цвет казахской интеллигенции. У монумента «1932–1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым» студенты и военнослужащие читали произведения выдающихся поэтов трагической судьбы: Султанмахмута Торайгырова, Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова, Магжана Жумабаева…

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