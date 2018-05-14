17–18 мая в стенах Назарбаев Университета и Евразийского национального университета им. Л. Гумилева будет действовать интегрирующая лекционная площадка для ведущих экспертов мирового сообщества и студенческой ауди­тории. В формате лекций, семинаров, презентаций, пуб­личных интервью (для молодежи, отечественной профессуры доступ свободный) будут рассмотрены такие актуальные в современном мире темы, как геополитические вызовы, цифровые технологии для экономики будущего, естественно-научное понимание мира, креативный взгляд на привычный бизнес. Выбраны именно эти вузы не случайно. Созданный по инициативе Президента Назарбаев Университет стал первым вузом страны, дея­тельность которого основана на принципах автономности и академической свободы. ЕНУ им. Л. Гумилева – один из ведущих классических университетов Казахстана.

Более 20 лет работал журналис­том в Азии, благодаря чему в совершенстве изучил все тонкости восточного управления. Автор книг «Китайская мечта» (The China Dream, 2002) – о волне иностранных инвестиций, захлестнувшей Китай в 1990-е, «Крестные отцы Азии» (Asian Godfathers, 2007) – о провалах в развитии стран Юго-Восточной Азии, «Азиатская модель управления» (How Asia Works, 2013) – исследование экономического развития Восточной Азии. В настоящее время он работает преподавателем в Кембриджском университете.

Крис Бартон в 1999 году основал компанию Shazam – сервис по распознаванию музыки, который насчитывает более 450 млн пользователей. Студентам особо интересна будет история успеха человека, увлекшегося высокими технологиями, когда ему еще было всего 11 лет.

Далее в списке именитых лекторов – председатель и директор по науке Фонда SENS Обри Ди Грей. Известный британский геронтолог, а тема долголетия – одна из ключевых на АЭФ, он автор научно-популярной книги Ending Aging, в которой рассматривается вопрос о победе над старением средствами медицины в течение ближайших нескольких десятилетий. Он же разработчик концепции SENS — «стратегии достижения пренебрежимого старения инженерными методами», цель которой заключается в создании доступной для каждого человека технологии, восстанавливающей организм до любой степени омоложения и поддерживающей его в таком состоянии в течение любого времени. Обри Ди Грей – главный редактор академического журнала Rejuvenation Research. До 2006 года участвовал в разработке программного обеспечения для генетической базы данных FlyBase в отделе генетики Университета Кембриджа. Выступал на многих медиаплощадках: 60 Minutes на CBS, BBC, New York Times, Fortune Magazine, Washington Post, Popular Science, Colbert Report.

Свое видение современных геополитических вызовов представит старший директор по экономике развития Всемирного банка Шантаянан Девараджан. Выпускник Принстона и Калифорнийского университета в Беркли в 1991 году работал главным экономистом и руководителем исследований в области государственной экономики в Исследовательской группе по вопросам развития. Автор доклада о мировом развитии 2004 года, а также автор более 100 публикаций. Его исследования касаются государственной экономики, торговой политики, природных ресурсов, окружающей среды и моделирования общего равновесия развивающихся стран.

У студенческой молодежи будет возможность встретиться со штатным писателем Politifact и Pundifact Джоном Гринбергом. Он входил в команду PolitiFact во время президентских выборов 2012 года в США и был одним из специалистов по факт-чекингу, запустившим сервис PunditFact в 2013 году, с 1998 по 2013 год занимал должность главного редактора New Hampshire Public Radio, член Совета директоров в Concord 20⁄20, Computer Technology Assistance Corps, Наблюдательного совета Banyan Project, организации, содействующей созданию местных новостных редакций, в 1990-е годы работал вашингтонским репортером для National Public Radio. Дваж­ды награжден Обществом профессиональных журналистов за проведение расследований.

И не менее важный гость, чье имя на слуху у ценителей киноискусства, – режиссер, сценарист, продюсер, лауреат главного приза Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» Кшиштоф Занусси. Изучая в Варшавском, а после Краковском университете физику и философию, он спустя время начал карьеру кинодеятеля. Сначала это были постановки любительских фильмов, а потом он стал браться за телевизионные и полнометражные ленты, не забывая о короткомет­ражках. Кшиштоф Занусси выпускает не менее чем по две картины в год, и сегодня его фильмография насчитывает более 85 фильмов.

Без сомнения, найдут благодарную аудиторию в лице студентов политик, бизнес-стратег, представляющий Институт Хадсона в Вашингтоне, Бруно Макаес, главный редактор TechCrunch Europe Майк Бутчер, директор исследовательского проекта Reconnecting Asia Project Джонатан Хиллман.

– Лекции, встречи с ведущими экспертами, почетными гостями АЭФ, безусловно, пойдут на пользу студенческой молодежи, – считает директор департамента коммуникаций и маркетинга Назарбаев Университета Жанет Турарбекова. – Это прекраснейшая возможность узнать о новых трендах в экономике, понять нюансы происходящих геополитических процессов, прикоснуться к сокровищнице мировой культуры.

Самое главное – эти встречи побудят молодежь к исследовательской, творческой деятельности, которая в будущем подарит и нашей стране, и всему миру новые решения нынешних и назревающих проблем.