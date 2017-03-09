​Истории успеха

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Чингиз Ташенов, Кокшетау

Женщины во всем мире играют все более заметную роль в общественной жизни, занимают все более высокие должности. Но если для мужчины карьера – обязательная, а зачастую и единственная область самореализации, то женщины могут позволить себе выбор: дети и семья или карьера. Многим ли удается это совмещать? Как стать успешной личностью и остаться хранительницей семейного очага?

На вопросы собравшихся отвечали руководитель управления внутренней политики Акмолинской области Айна Мусралимова, депутат областного маслихата Елена Мащинская, генеральный директор ТОО «Кокшетауский автобусный парк» Асия Шаримова, директор Гуманитарно-технического лицея Наталья Дементьева, главный редактор областной газеты «Акмолинская правда» Валентина Косянюк, заместитель председателя акмолинского облсовпрофа Ляззат Есжанова, председатель ОО «Ассоциа­ция деловых женщин Акмолинской области» Дамеля Койшина и солистка Акмолинской областной филармонии Валерия Болиева.

Встреча в музее проходила незадолго до 8 Марта. Поэтому в адрес всех женщин звучали поздравления с праздником и самые теплые пожелания.

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