Истории живописные черты

Известность к нему пришла с первых профессиональных шагов: в 1978 году он написал знаменитый триптих «Земля и Время. Казахстан». И таким образом создал романтический образ недавней еще эпохи, отмеченной освоением целинных земель и выходом человека в космос. Недаром Третьяковская галерея сразу ввела это произведение в свою коллекцию. И сегодня, несмотря на свою советскую родословную, эта картина трогает душу: поистине героика человеческой жизни имеет ценность вне зависимости от времени и социального строя.

Важным событием культурной жизни нынешнего лета стала выставка произведений Муллашева «Параллельные миры на жизненном пути», открытая в залах Национального музея в Астане. Здесь представлены разные периоды его творчества, но особое внимание привлекают три картины, выдвинутые Союзом художников Астаны на соискание Госпремии. Это два портрета великих личностей минувшего и сегодняшнего времени – «Ер Аблай» и «Елбасы. Портрет Первого Президента РК Н. А. Назарбаева», а также композиция «Ұлы көш» («Великое переселение»).

Художника давно интересуют исторические личности, сыгравшие важную роль в развитии государства. Неудивительно, что к созданию портрета Президента Нурсултана Назарбаева­ он обращался дважды – в 1997 и 2014 годах. Как и положено, оба написаны в жанре парадного портрета. Оба отдают должное выдающемуся государственному деятелю нашего времени. В этом их сходство, но есть и различия. Они показывают, каким Президент страны виделся художнику тогда и видится теперь, спустя почти два десятка лет.

В первом портрете более активно обозначена казахстанская составляющая: расшитый золотом красный халат, наброшенный поверх строгого современного костюма, орнаментированный ковер, раскинувшаяся у подножия гор столица. Изображенный в центре картины человек принадлежит стране, недавно обретшей независимость. Во втором портрете сделаны уже иные акценты. Фигура написана на фоне земного шара, парящего в чистой голубизне небес. О стране сообщает ясно обозначенная карта Казахстана с Астаной, выделенной кружком. Теперь Президент ­Нурсултан Назарбаев принадлежит планете Земля.

Картина «Ұлы көш» посвящена Жанибеку и Керею – молодым султанам, которые, будучи недовольными политикой хана Абулхаира, откочевали на юго-восток. Желая подчеркнуть значимость героев, заложивших основу Казахского ханства, художник изобразил их мужественными всадниками на прекрасных аргамаках. У Керея облик мудрого человека, уверенного в достижении великой цели. Жанибек – энергичный, смелый батыр-знаменосец, ведущий за собой войско. Художник вводит в композицию детали, придающие сюжету символическое звучание. Так, справа за спинами всадников остались древние города, а слева, впереди виднеется Астана. Этим Камиль намечает своеобразный вектор истории: неуклонное движение из прошлого к нашему настоящему.

Давно привлекала внимание живописца и личность хана Абылая, который сохранился в народной памяти как выдающийся государственный деятель, храбрый полководец и дальновидный политик, сумевший объединить три казахских жуза в единое целое. Муллашев изобразил его на своей картине как решительного и несгибаемого военачальника, готового к сражениям. Недаром слева и справа от фигуры – щит и сабля. И еще: сквозь распахнутый полог видны скачущие всадники. Это воины, преданные своему вождю. Хан Абылай, одетый по-походному, сидит в центре шатра. Его лицо испещрено морщинами, взгляд суров и сосредоточен. Правая рука решительно сжимает камчу, свидетельствуя о силе воли. Левая, спокойно лежащая на колене, сообщает о способности к трезвости суждений, умении владеть собой. И еще одна важная деталь – раскрытая книга в глубине шатра как бы напоминает, что без обращения к знаниям мудрецов не может состояться ни один человек. Правитель в том числе.

Все три картины отличают цельность живописного воплощения, сила обобщения, масштабность созданных образов. И это, несомненно, делает их значительным явлением в изобразительном искусстве Казахстана. Художнику Муллашеву подвластны различные живописные языки: от реализма до абстракции. Он прекрасно владеет законами композиции и построения предметной формы, тонкостью и звучностью колористических решений. При этом главным для него является передача духа времени.

Сам Камиль говорит: «Время, история, память веков, память о близком прошлом – думаю, для каждого человека в определенный период жизни эти понятия приобретают безусловное значение. Для художника они становятся ключевыми. Я много размышляю об истории и, естественно, вижу ее в образах. Мои картины – это моя интерпретация истории».

Камиль Муллашев является заслуженным деятелем искусств Казахстана и народным художником Татарстана. Он получил немало премий и наград. Главное – он талантливый живописец, создавший замечательные картины. Камиль всегда ставит перед собой серьезные задачи и высокие цели, обращается ли он к событиям прошлого, имеющим историческую значимость, или к реалиям современной жизни. Его творчество многообразно, он пишет не только портреты, но и пейзажи, жанровые и тематические композиции. Он полон сил и новых замыслов. Активно работает, проводит блистательные мастер-классы, собирая каждый раз многочисленные аудитории.

Уверенно можно сказать: произведения К. Муллашева заслуживают Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства.