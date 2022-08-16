Историки, вооруженные лопатой

Находки, сделанные в этом году казахстанскими археологами, сами ученые называют впечатляющими.

Пресс-конференцию на площадке региональной службы коммуникаций Алматы, посвященную итогам археологических раскопок этого года, Талгат Мамиров, заместитель директора по науке Института археологии им. А. Х. Маргулана, дал как раз в день своего профессионального праздника. По его мнению, то, что успели сделать за это время ученые, может не только укрепить их научные амбиции, но и заметно расширить горизонты исторической науки.

Итоги, о которых говорил эксперт, пока предварительные: у археологов сезон в самом разгаре, большая часть специалистов находится в полевых экспедициях, занимается раскопками, изучением археологических памятников и поиском новых объектов древности.

– Сегодня по всей стране работает 15 археологических отрядов, – рассказывает Талгат Мамиров. – Экспедиции проводятся по всем направлениям. Это и каменный, бронзовый век, и ранний железный век, и эпоха Средневековья. К примеру, в этом сезоне на территории Актюбинской области выявлены металлургические печи, в которых производилось литье изделий из бронзы. Если раньше такие находки происходили преимущественно на территории Центрального Казахстана, то сегодня благодаря работе археологов стало известно, что горное дело развивалось и в других регионах.

Большой интерес ученых связан с исследованиями в Восточно-Казахстанской области, там ожидаются любопытные открытия, продолжается реконструкция сарматского воина из могильника Таскопа в Темирском районе Актюбинской области. Уникальным в археологическом аспекте остается Алматы. Он уже прославился редкими находками, и изыскатели готовы к новым сенсациям, подобно найденным на его территории древним монетам.

– Город богат памятниками эпохи Средневековья, здесь часто встречаются курганы железного века, поселения. Известны городища, которые ранее были обнаружены в районе погранучилища и на территории Алма-Арасана. Есть основания рассчитывать на археологические находки в верхней части Алматы, – продолжает спикер.

Но, как известно, археологическая наука не ограничивается полевыми изысканиями. Большую и кропотливую работу ученые ведут в лабораторных условиях. Исследовательскую часть занимают антропология, палеогенетика, геоархеология, археологическая минералогия, остеология, археометаллургия, палеоботаника… Все междисциплинарные направления, где используются методы разных отраслей научного знания и бок о бок идут точные и гуманитарные науки, не перечислить. Но именно такой симбиоз позволяет исследователям открывать завесу тайны над сложным, разно­образным и интересным миром древнего человека.

В ближайшие два года на базе Института археологии будут реализованы два проекта: «Великая степь в контексте этнокультурных исследований» и «Культурогенез в казахских степях: новые парадигмы проблем изучения преемственности материального и духовного наследия по данным археологических источников». В чем их смысл, заместитель руководителя научного центра пояснил так:

– Это масштабная работа по анализу археологических коллекций, полученных за время многолетних полевых исследований. Многие из них по разным причинам не были обработаны, и сейчас перед сотрудниками института стоит задача подробной инвентаризации находок, их описания и ввода в научный оборот.

Эти же программы позволят возродить традиционные для казахстанских археологов Маргулановские и Ахинжановские чтения. И если Маргулановские чтения – это по большей части отчет для ведущих археологов Казахстана и зарубежных стран о результатах полевых и теоретических исследований, то Ахинжановские – своего рода стартовая площадка для молодых ученых и студентов. Например, в этом году Институт археологии проводил их совместно с историческим факультетом КазНУ им. аль-Фараби и Государственным музеем-заповедником «Иссык».

Если вспомнить первые Ахинжановские чтения почти 30-летней давности, то можно будет обнаружить, что многие их участники – студенты и молодые ученые – накрепко связали свою жизнь с археологической наукой. И даже несмотря на эпизодичность проводимых конференций, именно после них ряды отечественной археологической школы пополнились талантливыми учеными. С этого года чтения должны стать постоянными с расширением географии участников и налаживанием контактов между исследователями различных учебных заведений, научных центров Казахстана и стран ближнего зарубежья.

Кстати, получить перспективную по нынешнему спросу и по-прежнему увлекательную и романтичную профессию архео­лога в нашей стране несложно.

– Археологов у нас готовят пять университетов, среди которых КазНУ, ЕНУ. Остальные вузы в регионах: Карагандинский государственный университет имени Букетова, Казахско-турецкий университет имени Яссауи и Кызылординский государственный университет имени Коркыта-Ата, – перечисляет спикер. – Археологом может стать историк с базовым образованием, неслучайно ведь моих коллег называют «историками, вооруженными лопатой».

В этом году в археологическом сообществе реализуется шесть научно-исследовательских тем: «Дюнные стоянки каменного века Рын-песков в Западном Казахстане», «Горное дело и металлургия Центрального Казахстана», «Сельские поселения раннего железного века в низовьях Сырдарьи: хозяйство и быт», «Средневековые торткули и культурный ландшафт Таласской долины», «Позднесредневековая городская культура Золотой Орды. Поиски и археологические исследования на примере городищ Шаруашылык (Кинчат) и Аспары (XIII–XVI вв.)» и «Памятники мегалитической архитектуры эпохи бронзы в Бурабае».