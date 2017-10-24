​История эволюции

Рассмотрим, каким образом подобран этот материал по всемирной истории Нового времени. Мы изучаем Нидерландскую буржуазную революцию, затем Англию XVII века, Францию XVIII века и так далее. Иными словами, тексты скомпонованы таким образом, чтобы показать, что революция – движущая сила общественного прогресса. Эта идея была сформулирована еще Карлом Марксом в работе «Классовая борьба во Франции». Анализируя ход революционных событий 1848–1849 годов, он сделал вывод, который стал афористическим: «революции – локомотив истории». Именно эта идея легла в основу советской исторической мысли и до сих пор формирует общественное сознание молодежи. Абсолютно не изучается исторический опыт стран, развивавшихся эволюционным путем, например Швеции. Голландия также перестает интересовать историков после буржуазной революции.

Отметим, что мировая общественная мысль давно отказалась от примата роли насилия в общественном прогрессе. Сегодня существует целый ряд теорий эволюционного развития общества. «Отец» американской социологии Лестер Уорд рассмат­ривал этот процесс как переход от простых этапов к сложным, на основе развития сознательного начала, то есть разумного управления социальными процессами. Уорд не поддерживал радикальных изменений общества, предлагавшихся последователями Карла Маркса.

Эмиль Дюркгейм, еще один из «отцов» социологии, определил социальную эволюцию как развитие социальной солидарности. Лесли Уайт, автор книги «Эволюция культуры: развитие цивилизации до падения Рима», создал теорию, объясняющую всю историю человечества через развитие технологий. Уолт Рослоу предложил учитывать экономические критерии: технологические инновации, скорость экономического роста, изменения в структуре производства. Девид Мак-Келланд подошел к этой теме с психологической точки зрения, с ее теорией мотивации, утверждая, что модернизация не может произойти, пока общество не ценит новаторство, успех и свободное предпринимательство. Джерард Ленски рассматривает технический прогресс как самый основной фактор в развитии общества и культуры, фокусируясь на информации – ее количестве и использовании.

Призывая в своей статье к отказу от любых видов доктринерства и утопизма, наш Президент публично разделяет концепцию неомодернизма: «Век радикальных идеологий прошел. Нужны ясные, понятные, устремленные в будущее установки. Такой установкой может быть ориентация на достижение конкретных целей с расчетом своих возможностей и пределов, как человеком, так и нацией в целом. Реализм и праг­матизм – вот лозунг ближайших десятилетий».

Согласно данной теории такие институциональные структуры, как демократия, закон и рынок, являются функционально необходимыми. Однако они не являются исторически неизбежными или линейно обязательными результатами. В то же время историчес­кая и культурная специфика каж­дой страны позволяет создавать собственный модернизационный проект.

Для принятия идеологии эволюционного развития как ориентира на личностном и индивидуальном уровне нам необходимо серьезно пересмотреть содержание гуманитарного образования. Историческое образование у нас в определенной степени развито, но оно не дает теоретического понимания. Для нас сейчас важнее развитие социально-теоретических представлений современного типа.

Для этого необходимо восстановить преподавание социологии и теории истории в высших учебных заведениях для всех специальнос­тей. Также нужно пересмотреть содержание школьных программ по всемирной истории, перейдя от истории социальных конфликтов к истории социального взаи­модействия. Следует обратить особое внимание на теоретичес­кое наследие движения «Алаш», 100-летие которого мы отмечаем в нынешнем году, в контексте нереализованных эволюционных альтернатив революционного развития нашей страны.

Приоритетным направлением развития национальной системы образования должно стать духовно-нравственное образование, ориентированное на максимальное раскрытие личностного потенциала человека. Сегодня отечественное высшее образование выполняет один из главных приоритетов развития страны. Именно оно должно обеспечить развитие Казахстана через культурообразующую, интегрирующую миссию, через качество, глобализацию и гуманизацию знаний, что возможно только при изменении общественного сознания и духовной модернизации.