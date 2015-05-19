История футбольного «Кайрата»

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Юрий ЛИФИНЦЕВ
Запах апорта – это как раз то радостное ощущение, которое при выходе из самолета испытывали кайратовцы, возвращаясь домой после изнурительных поездок по городам Советского Союза и зарубежных стран. Своим друзьям в Москву и Киев, Тбилиси и Ленинград, Минск, Баку и Куйбышев они опять же везли знаменитые алма-атинские яблоки и с таким подарком никогда не прогадывали.
Это не трафаретный образ для красного словца: авторы сами влюблены в цветущий город у подножия Заилийского Алатау, прекрасно знают историю создания «флагмана казахстанского футбола». Алим Анапьянов уже издал несколько книг о «Кайрате», уроженец Алматы Диас Омаров в свое время сам несколько лет играл в прославленном клубе. Потому их совместный труд вселяет уважение, вызывает доверие читателя.
На страницах книги воскрешаются из прошлого славные вехи становления «Кайрата», в очерках о тренерах, футболис­тах, административном персонале, спортивных и партийных чиновниках – дух того времени, любопытные истории, судьбы людей. Молодому поколению, конечно же, известны имена прославленных наставников Николая Глебова, Александра Келлера, Артема Фальяна, Игоря Волчка, выдающихся футболистов Бориса Каретникова, Леонида Остроушко, Станислава Каминского, Тимура Сегизбаева, Сергея Квочкина, Вадима Степанова, Виктора Абгольца, Сеильды Байшакова, Куралбека Ордабаева, Евстафия Пехлеваниди, Сергея Волгина, Курбана Бердыева, Ваита Талгаева, Сергея Гороховодацкого, Евгения Яровенко и многих других. Как раз с ними читатель и встретится на страницах книги, обильно иллюстрированной историческими фотографиями.
А вместе с судьбами людей – судьба любимой команды. Здесь и знаменитый гол Сергея Квочкина, забитый им в конце 1962 года на самом большом стадионе мира – «Маракане». Тут и победа «Кайрата» в розыгрыше Кубка Международного спортивного союза железнодорожников в 1971 году. И конечно же, золотая медаль чемпиона Олимпийских игр 1988 года кайратовского защитника Евгения Яровенко. Немало страниц посвящено Центральному стадиону Алматы, на котором «Кайрат» проводил и проводит свои домашние матчи, спортивной базе команды.
Современному «Кайрату» авторы уделили не столь пристальное внимание. Но не потому, что их симпатии изменились: в книге есть очерки и о нынешних игроках и тренерах. Просто это отдельный разговор, Алим Анапьянов с Диасом Омаровым так и пишут: «Жизнь на этом сборнике не останавливается. Возможно, в будущем последует продолжение темы. Тогда мы увидим наших героев в новом издании».

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