История и современность

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Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
В этом году мероприятие посвящено 1145-летию со дня рождения Абу Насыра аль-Фараби, 550-летию Казахского ханства, 20-летию Ассамблеи народа Казахстана и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На протяжении двух недель состоялись научные конференции и сессии, «круглые столы» и дискуссионные панели с участием ведущих отечественных и зарубежных ученых. Среди них – Роллан Сейсенбаев и Малик Отарбаев (Казахстан), Бекир Карлыга (Турция), Альберт Фишлер (Франция), Рустем Жангожа (Украина), Василиус Сирос (Финляндия) и Георгиус Стейрис (Греция).
В рамках международного форума «Аль-Фараби и современность» они обсудили вопросы интеграции науки и образования, совершенствования духовно-нравственной и интеллектуальной культуры современного общества на основе осмысления творческого наследия великого мыслителя с позиций современности. По словам ректора КазНУ, академика Галыма Мутанова, форум дал возможность рассмотреть нынешние проблемы человеческого развития через призму прошлого времени, исторических высказываний и пожеланий.
Французский профессор Альберт Фишлер, выражая дань уважения к личности восточного ученого, подчеркнул:
– Аль-Фараби для меня является великим философом в истории человечества. Я считаю, что он своими трудами установил связь между Востоком и Западом. Фарабиевские чтения – яркое подтверждение плодотворной работы университета в популяризации уникального наследия и продвижения идей ученого.
Известный писатель Роллан Сейсенбаев отметил влияние философа на молодое поколение:
– Чтения играют важнейшую роль для молодежи и студентов. Аль-Фараби неспроста называли вторым учителем после Аристотеля. Его труды никогда не потеряют свою актуальность, они были и будут путеводителем для прошлых, нынешних и будущих поколений.
В рамках чтений состоялась презентация серии книг Аль-Фараби и документальный фильм о нем, снятый датским телевидением. Работу фарабиевских чтений продолжили студенческая конференция «Фараби әлемі», конкурс инновационных проектов и студенческих бизнес-инкубаторов и научные семинары. Также участники мероприятия ознакомились с экспозициями музея Аль-Фараби, основанного в здании университетской научной библиотеки Аль-Фараби – самой крупной среди вузовских библиотек в Центральной Азии.
По сложившейся на форуме традиции отечественные и зарубежные ученые за выдающиеся заслуги в научной, образовательной, общественной и международной деятельности были награждены золотой медалью Аль-Фараби. В этом году ее удостоились советник премьер-министра Турции Бекир Карлыга и президент Международного клуба Абая Роллан Сейсенбаев. Также медали «80 лет КазНУ им. Аль-Фараби» получили представитель министерства культуры и спорта РК в ТЮРКСОЙ Малик Отарбаев, профессор Академии Финляндии Василиус Сирос и представитель министерства образования Турции Ибрахим Акгюн.

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