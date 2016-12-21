​История края в пяти томах

В областном историко-краеведческом музее общественности представили пятитомник «История и культура Атырау в русских источниках XVII–XX веков». Материалы специалисты собирали по крупицам в крупных библиотеках и архивах Астрахани, Оренбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. В зак­лючительной, пятой книге соб­раны сведения о городе Гурье­ве, рыболовстве и нефтяной отрас­ли. Также в нее вошли ранее не публиковавшиеся фотографии, сделанные экспедицией путешественника и исследователя Григория Грума-Гржимайло.

– Издание предназначено для специалистов-историков и широкого круга читателей. Тираж каждого тома – тысяча экземпляров. Мы передали сборник во все биб­лиотеки области, вузы и государственные организации, – сообщил автор идеи сборника, руководитель областной инспекции по охране, реставрации и использованию историко-культурного наследия Мухамбеткали Кипиев.

К слову, с содержанием первого тома, который был презентован в прошлом году, можно ознакомиться на сайте Казахской национальной электронной биб­лиотеки. Со временем там планируется размес­тить и остальные четыре тома. Инициатором сбора уникальных материалов стала местная инспекция по охране, реставрации и использованию историко-культурного наследия. И это фактически первая попытка систематизировать разрозненные исторические и топографические сведения, касаю­щиеся не только нашей области, но и всего запада современного Казахстана.

Первоначальные сведения о регионе появились в арабских источниках, основные данные начиная с XVII века были зафиксированы в трудах русских исследователей, которые служат историковедчес­кой базой для желающих узнать историю края.

– В разные периоды наш регион­ входил в состав Астраханской губернии, находился в подчинении Оренбургского губернского управления, поэтому большинство письменных источников и картографических материалов хранится в особо ценных фондах исторических архивов Российской Федерации. Нами проделана огромная предварительная работа, – говорит М. Кипиев.

На протяжении многих веков через территорию области проходили маршруты путешественников, миссионеров, дипломатов, ученых, караванов купцов. Сведения фиксировались в путевых заметках, дневниках, научных отчетах, историко-этнографичес­ких зарисовках, а также фундаментальных трудах по различным отраслям.

Примечательно, что некоторые из материалов в ходе работы над изданием впервые переводились на русский язык. К примеру, это «Журнал о путешествии из Астрахани в Хиву и Бухару» (1732 г.) Иоганна Густава Гербера. Статья была опубликована на немецком языке. Специалистов-переводчиков с немецкого языка XVIII века на русский удалось отыскать в Азербайджане. Гербер родом из Бранденбурга, поступил на службу к русскому императору Петру I. В 1731 году по поручению императ­рицы Анны Иоанновны Гербер под видом купца возглавил военно-разведывательную экспедицию в Хиву и Бухару.

Среди специалистов пятитомник получил высокую оценку. Известный краевед, профессор Атырауского университета нефти и газа Вячеслав Афанасьев, несмотря на обширные познания в истории родного края, изучая записки путешественников, открыл ранее неизвестные ему факты.

– Сейчас, когда некоторые выб­расывают книги, заменяя их мебелью, отрадно видеть, что находятся люди, думающие о книгах, пишущие их. Этот сборник очень интересный, и, главное, он создан вовремя, поскольку наше поколение заядлых читателей почти ушло, а новое поколение нужно воспитывать, прививая любовь к книгам и истории. Прекрасная работа! – отозвался В. Афанасьев.

Сборник рекомендован, в частности, преподавателям истории. Возможно, в ходе семинаров и дис­куссий будут пересмотрены некоторые общепринятые взгляды, считает краевед.