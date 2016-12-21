Свежий выпуск
​История края в пяти томах
Рэм МИХАЙЛОВ, Атырау

В областном историко-краеведческом музее общественности представили пятитомник «История и культура Атырау в русских источниках XVII–XX веков». Материалы специалисты собирали по крупицам в крупных библиотеках и архивах Астрахани, Оренбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. В зак­лючительной, пятой книге соб­раны сведения о городе Гурье­ве, рыболовстве и нефтяной отрас­ли. Также в нее вошли ранее не публиковавшиеся фотографии, сделанные экспедицией путешественника и исследователя Григория Грума-Гржимайло.

– Издание предназначено для специалистов-историков и широкого круга читателей. Тираж каждого тома – тысяча экземпляров. Мы передали сборник во все биб­лиотеки области, вузы и государственные организации, – сообщил автор идеи сборника, руководитель областной инспекции по охране, реставрации и использованию историко-культурного наследия Мухамбеткали Кипиев.

К слову, с содержанием первого тома, который был презентован в прошлом году, можно ознакомиться на сайте Казахской национальной электронной биб­лиотеки. Со временем там планируется размес­тить и остальные четыре тома. Инициатором сбора уникальных материалов стала местная инспекция по охране, реставрации и использованию историко-культурного наследия. И это фактически первая попытка систематизировать разрозненные исторические и топографические сведения, касаю­щиеся не только нашей области, но и всего запада современного Казахстана.

Первоначальные сведения о регионе появились в арабских источниках, основные данные начиная с XVII века были зафиксированы в трудах русских исследователей, которые служат историковедчес­кой базой для желающих узнать историю края.

– В разные периоды наш регион­ входил в состав Астраханской губернии, находился в подчинении Оренбургского губернского управления, поэтому большинство письменных источников и картографических материалов хранится в особо ценных фондах исторических архивов Российской Федерации. Нами проделана огромная предварительная работа, – говорит М. Кипиев.

На протяжении многих веков через территорию области проходили маршруты путешественников, миссионеров, дипломатов, ученых, караванов купцов. Сведения фиксировались в путевых заметках, дневниках, научных отчетах, историко-этнографичес­ких зарисовках, а также фундаментальных трудах по различным отраслям.

Примечательно, что некоторые из материалов в ходе работы над изданием впервые переводились на русский язык. К примеру, это «Журнал о путешествии из Астрахани в Хиву и Бухару» (1732 г.) Иоганна Густава Гербера. Статья была опубликована на немецком языке. Специалистов-переводчиков с немецкого языка XVIII века на русский удалось отыскать в Азербайджане. Гербер родом из Бранденбурга, поступил на службу к русскому императору Петру I. В 1731 году по поручению императ­рицы Анны Иоанновны Гербер под видом купца возглавил военно-разведывательную экспедицию в Хиву и Бухару.

Среди специалистов пятитомник получил высокую оценку. Известный краевед, профессор Атырауского университета нефти и газа Вячеслав Афанасьев, несмотря на обширные познания в истории родного края, изучая записки путешественников, открыл ранее неизвестные ему факты.

– Сейчас, когда некоторые выб­расывают книги, заменяя их мебелью, отрадно видеть, что находятся люди, думающие о книгах, пишущие их. Этот сборник очень интересный, и, главное, он создан вовремя, поскольку наше поколение заядлых читателей почти ушло, а новое поколение нужно воспитывать, прививая любовь к книгам и истории. Прекрасная работа! – отозвался В. Афанасьев.

Сборник рекомендован, в частности, преподавателям истории. Возможно, в ходе семинаров и дис­куссий будут пересмотрены некоторые общепринятые взгляды, считает краевед.

Популярное

Все
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
Новая стратегия независимого Казахстана
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Какие шаги предпримет Минобороны РК после случаев гибели солдат
Ребенка мало просто любить, его надо слушать
Известный блогер и журналист дал оценку прошедшему Национальному курултаю
О чем гласят высеченные на утесе в древнем центре Великой степи надписи
События трагического января: ставим точку?
Красота спасет мир
Спорту все возрасты покорны
Зеленую улицу мастерам!
Время подвести итоги
Аким области Абай рассказал о планах развития региона
Дом-музей построят на малой родине Ахмета Байтурсынова
О необычной атмосфере Национального курултая рассказала одна из участниц
Взвешенный вариант внешней политики
В чем отличие Национального курултая от НСОД, рассказала Бану Нургазиева
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Катар
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Новый министр Саясат Нурбек объяснил учебу своих детей на Кипре
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Женщина унесла под юбкой шубу из магазина в Шымкенте
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Власть сильна народом
Секретные материалы казахстанских недропользователей
В Кызылорде растрачено 30 млн тенге при строительстве автомобильного моста через магистральный канал Ширкейли
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Свежий выпуск
Важные реформы
Свежий выпуск
Чтобы полней раскрыть потенциал
Свежий выпуск
Эксперты готовы оказывать помощь
Свежий выпуск
Верное решение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]