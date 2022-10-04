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История любви и героизма
Андрей Кратенко

Не в первый раз съемки большой художественной кинокартины проводятся на земле Северного Казахстана. На этот раз здесь началась работа над производством военной кинодрамы «Қара қыз».

Полнометражный художественный фильм о подвиге, отваге, мужестве, героизме казахских девушек и, конечно, любви снимает народный артист Казахстана, кинорежиссер Талгат Теменов.

Производством фильма занимается киностудия «Байтерек Продакшн» при поддерж­ке Министерства культуры и спорта РК, а также акимата Северо-Казах­станской области.

Основные съемки пройдут в пригородах Петропавловска, поскольку местные ланд­шафты как нельзя лучше вписываются в сценарий.

В съемочной группе около 70 человек. Роль главного героя Аскарбека исполняет актер Ерлан Кулмурзин, главную героиню Алмагуль сыграет Нурай Сактапова.

В фильме задействованы также актеры Северо-Казахстанского русского драматического театра им. Н. Погодина Константин Демидов, Владимир Шустов, Виталий Алфимов, Андрей Лапин, Роман Колосов и Антон Шпигоцкий, а также актеры Казахского музыкально-драматического театра им. Сабита Муканова.

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