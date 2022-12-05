История одного мавзолея

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Наталья Денисова

В шести с половиной километрах от аула Кожабакы округа Аранды Казалинского района расположено интересное по своей истории и архитектуре строение.

Местные жители называют его мавзолеем Келимбета. Этот исторический объект построен в 1898 году, обследован в 1983 году экспедицией института «Казпроектреставрация», а в 2011-м – разведочным отрядом ТОО «Археологическая экспертиза». Известно, что мавзолей Келимбета строил известный народный зодчий Казахбай Жусупов. Он возведен из обожженного кирпича, имеет прямоугольную форму и высоту почти семь метров.

Это уникальное произведение народного зодчества, образец архитектуры, характерной для строений данного назначения в низовьях Сырдарьи. На это указывают некоторые особенности: узкая входная камера, вход на боковом фасаде, изящный абрис купола. Мавзолей, к сожалению, довольно сильно разрушен и может быть утрачен со временем.

Интересна личность Келимбета Жидебайулы, который жил в XVIII–ХIX веках и пользовался уважением у местного населения.

В юности Келимбет был беден. В возрасте 10–12 лет его в качестве помощника взял к себе зажиточный родственник – бай Маметек. Работая на него, Келимбет научился выхаживать скот, выбирать животных, оценивать и продавать их. Маметек занимался также торговлей, знался с купцами из Актобе, Уральска и Оренбурга. Говорят, что в Оренбурге и по сей день сохранилось здание, где был магазин Маметек-бая.

Когда Келимбет подрос, он и сам начал вести торговлю скотом и, кстати, продавая его на ярмарках и базарах, вез оттуда семена растений, занимался земледелием, побуждал к этому окружающих.

Он был красноречив и обладал хорошей памятью, смекалкой. Уже во взрослом возрас­те Келимбет разрешал споры между соплеменниками. За ним укрепилась слава справедливого человека, к помощи которого люди прибегали, когда возникали конфликтные ситуации. Народ стал называть Келимбета бием.

Не раз земляки выбирали его волостным правителем. Волостные наблюдали за порядком на вверенных им территориях: чтобы не было скотокрадства, чтобы люди знали и исполняли законы, своевременно уплачивали подати и налоги. В состав волости входило несколько аулов или поселков.

У Келимбета было пятеро сыновей, все они выросли умными, честными людьми. Один из сыновей – Айжигит – тоже избирался волостным, как отец. Достигнув почтенного возрас­та, Келимбет принял решение построить для себя мавзолей и пригласил для этого известного в то время зодчего Казахбая Жусупова.

Когда мавзолей строили, каждый день забивали по дюжине лошадей, их кровью замешивали глину для кирпича, а для проч­ности добавляли туда волос грив и хвостов. В этом мавзолее и похоронили Келимбета. Спустя годы рядом с ним нашли вечный приют его мать, жена, и два сына – Айжигит и Даут.

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