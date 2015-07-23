История одного спектакля

…Мне приходилось бывать в разных театрах. Оказавшись, к примеру, в Москве, как и все провинциалы, я считала своим долгом посетить как можно больше театров. Хитроумно пробравшись с 50-копеечным билетом в трехрублевый партер, видела великих (к примеру, Инну Чурикову и Олега Янковского в «Гамлете») с расстояния пяти-шести метров. Но как бы ни благоговела перед ними, всегда помнила о том, что на часах уже половина десятого вечера, а на улице наверняка все еще идет дождь. А вот в Казахском ТЮЗе попала в неловкую ситуацию. Оказывается, одарив щедрыми аплодисментами актеров и режиссера, публика снова расселась по местам, чтобы послушать мнение о спектакле «Фестиваль птиц» автора пьесы Дулата Исабекова. И только я все еще стояла, завороженно глядя на сцену.
Написанный в 2001 году «Фестиваль птиц» идет сегодня во многих театрах – в Шымкенте, Туркестане и Кызылорде. И вот теперь впервые – в Алматы. Поводом для появления пьесы послужила судьба Михаила Булгакова. Великий писатель, по словам Дулата Исабекова, выдержав сталинские репрессии, не смог устоять перед «репрессией зависти» – она загнала его в гроб.
К решению Казахского ТЮЗа – поставить ее в авральном темпе за три недели – автор отнесся настороженно. Дулат Исабеков еще не оправился от постановки, с которой осенью 2012 года в Алматы приехал Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии. Категорически не согласившись с трактовкой, автор настоял, чтобы его пьесу сняли с репертуара.
– Может, кто-то другой на моем месте, смирившись, сказал бы: главное – идет на сцене известного театра. Но мне одолжения делать не надо – спектакли по моим пьесам идут по всему миру, – заявляет он.
Говоря так, именитый драматург вовсе не кривит душой. В Санкт-Петербургском театре «Эксперимент» идет его «Транзитный пассажир». В конце апреля нынешнего года Кызылординский областной театр вышел с этим спектаклем на сцену Лондонского национального театра. Это стало возможным после того, как в прошлом году в Астану с «Транзитным пассажиром» приехали сразу три театра – из Санкт-Петербурга, Лондона и Кызылорды. Английской делегации настолько понравилась трактовка казахских коллег, что они пригласили театр из Кызылорды на свою сцену.
На постановку пригласили Сафуана Рысбайулы – режиссера со стороны. Автор, как было уже сказано, не веря, что за столь короткий срок можно сделать полноценный спектакль, согласился на постановку скрепя сердце. Чтобы сорвать искренние аплодисменты своих первых зрителей, в том числе и автора, коллектив театра, начиная с художественного руководителя Марата Акманова и заканчивая пошивочным и бутафорскими цехами, что называется, выложился на все сто.
...Так уж совпало, что в день премьеры, 1 июля, Дулат Исабеков потерял друга – российского театрального режиссера Виктора Харитонова. Последний готовился выйти на сцену театра «Эксперимент» с очередной постановкой по его детской пьесе «О чем поют лебеди».
– Я звонил ему за неделю до его смерти, – рассказывает Дулат Исабеков. – Трубку взяла жена, заслуженная артистка России Лариса Пилипенко. Она сказала трагическую фразу: «Дулат, мы, наверное, свое уже отыграли». «Что такое?!» – всполошился я. «Виктор Владимирович умирает от рака». Несколько дней я боялся звонить, когда все же рискнул – его уже не было...
До этого я потерял еще одного своего близкого друга – Юрия Егорова. Когда-то он вел на казахском радио передачу «Радиотеатр «Казахстан». А потом переехал в Москву. Работал в издававшемся на пяти языках еженедельнике «Московские новости». Приезжая в Алматы на каждую мою премьеру, публиковал великолепные рецензии на страницах своей газеты. Когда он перебрался в Питер, благодаря ему три моих пьесы были поставлены в этом городе. Среди них и «Фестиваль птиц» в Театре музыкальной комедии. Но если их работой я остался крайне недоволен, то сегодняшней постановкой вполне удовлетворен. Хотя до последней минуты не верил в успех.
– Я предлагал оставить постановку на следующий сезон, – продолжает Дулат Исабеков. – Театр, ссылаясь на свой план, клялся, что труппа не будет ни спать, ни есть (это и в самом деле так, потому что самые напряженные репетиции пришлись на уразу), но спектакль подготовит. И как Петух – один из героев пьесы – заставлял своих наседок нести по два яйца в день, чтобы дать взятку Орлу, так и в театре репетиции шли день и ночь – по 18 часов в сутки. А накануне премьеры состоялись три прогона сразу. Я всегда держу в кармане три-четыре кусочка курта. Он для меня как лекарство – помогает успокоиться, когда я нервничаю. На этом спектакле рука ни разу не потянулась в карман. Не скрою, я видел спектакль несколько иным, но режиссер настоял на смотрибельной зрительской версии. Может, он и прав. Получился, можно сказать, мюзикл. А это очень опасный жанр. От обилия музыки текст теряется, уходит на второй план. Но здесь, к счастью, этого не произошло. Сквозь смех четко проглядывал социальный подтекст. Получился хороший музыкальный спектакль.
В этом спектакле новичком был не только режиссер, но, к примеру, художник-постановщик Куат Тустикбаев – студент последнего курса академии имени Жургенова. Предложенное им визуальное решение – костюмы и декорации, создавая нужный эмоциональный настрой, тоже играют на раскрытие замысла спектакля. А молодые актеры в «Фестивале птиц» – так те вовсе «оторвались на полную катушку». Интриги, ругань, драки, перемывание косточек – все это подано на таком высоком градусе, словно взято из жизни. Будем надеяться, что будущее казахского театра в их руках и что этим талантливым ребятам и в голову не придет превращать пьесы с глубоким социальным и философским подтекстом в концертное шоу.