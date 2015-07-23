История одного спектакля

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Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы
…Мне приходилось бывать в разных театрах. Оказавшись, к примеру, в Москве, как и все провинциалы, я считала своим долгом посетить как можно больше театров. Хитроумно пробравшись с 50-копеечным билетом в трехрублевый партер, видела великих (к примеру, Инну Чурикову и Олега Янковского в «Гамлете») с расстояния пяти-шести метров. Но как бы ни благоговела перед ними, всегда помнила о том, что на часах уже половина десятого вечера, а на улице наверняка все еще идет дождь. А вот в Казахском ТЮЗе попала в неловкую ситуацию. Оказывается, одарив щедрыми аплодисмен­тами актеров и режиссера, публика снова расселась по местам, чтобы послушать мнение о спектакле «Фестиваль птиц» автора пьесы Дулата Исабекова. И только я все еще стояла, завороженно глядя на сцену.
Написанный в 2001 году «Фестиваль птиц» идет сегодня во многих театрах – в Шымкенте, Туркестане и Кызылорде. И вот теперь впервые – в Алматы. Поводом для появления пьесы послужила судьба Михаила Булгакова. Великий писатель, по словам Дулата Исабекова, выдержав сталинские репрессии, не смог устоять перед «репрессией зависти» – она загнала его в гроб.
К решению Казахского ТЮЗа – поставить ее в авральном темпе за три недели – автор отнесся настороженно. Дулат Исабеков еще не оправился от постановки, с которой осенью 2012 года в Алматы приехал Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии. Категорически не согласившись с трактовкой, автор настоял, чтобы его пьесу сняли с репертуара.
– Может, кто-то другой на моем месте, смирившись, сказал бы: главное – идет на сцене известного театра. Но мне одолжения делать не надо – спектакли по моим пьесам идут по всему миру, – заявляет он.
Говоря так, именитый драматург вовсе не кривит душой. В Санкт-Петербургском театре «Эксперимент» идет его «Транзитный пассажир». В конце апреля нынешнего года Кызылординский областной театр вышел с этим спектаклем на сцену Лондонского национального театра. Это стало возможным после того, как в прошлом году в Астану с «Транзитным пассажиром» приехали сразу три театра – из Санкт-Петербурга, Лондона и Кызылорды. Английской делегации настолько понравилась трактовка казахских коллег, что они пригласили театр из Кызылорды на свою сцену.
На постановку пригласили Сафуана Рысбайулы – режиссера со стороны. Автор, как было уже сказано, не веря, что за столь короткий срок можно сделать полноценный спектакль, согласился на постановку скрепя сердце. Чтобы сорвать искренние аплодисмен­ты своих первых зрителей, в том числе и автора, коллектив театра, начиная с художественного руководителя Марата Акманова и заканчивая пошивочным и бутафорскими цехами, что называется, выложился на все сто.
...Так уж совпало, что в день премьеры, 1 июля, Дулат Исабеков потерял друга – российского театрального режиссера Виктора Харитонова. Последний готовился выйти на сцену театра «Эксперимент» с очередной постановкой по его детской пьесе «О чем поют лебеди».
– Я звонил ему за неделю до его смерти, – рассказывает Дулат Исабеков. – Трубку взяла жена, заслуженная артистка России Лариса Пилипенко. Она сказала трагическую фразу: «Дулат, мы, наверное, свое уже отыграли». «Что такое?!» – всполошился я. «Виктор Владимирович умирает от рака». Несколько дней я боялся звонить, когда все же рискнул – его уже не было...
До этого я потерял еще одного своего близкого друга – Юрия Егорова. Когда-то он вел на казахском радио передачу «Радиотеатр «Казахстан». А потом переехал в Москву. Работал в издававшемся на пяти языках еженедельнике «Московские новости». Приезжая в Алматы на каждую мою премьеру, публиковал великолепные рецензии на страницах своей газеты. Когда он перебрался в Питер, благодаря ему три моих пьесы были поставлены в этом городе. Среди них и «Фестиваль птиц» в Театре музыкальной комедии. Но если их работой я остался крайне недоволен, то сегодняшней постановкой вполне удовлетворен. Хотя до последней минуты не верил в успех.
– Я предлагал оставить постановку на следующий сезон, – продолжает Дулат Исабеков. – Театр, ссылаясь на свой план, клялся, что труппа не будет ни спать, ни есть (это и в самом деле так, потому что самые напряженные репетиции пришлись на уразу), но спектакль подготовит. И как Петух – один из героев пьесы – заставлял своих наседок нести по два яйца в день, чтобы дать взятку Орлу, так и в театре репетиции шли день и ночь – по 18 часов в сутки. А накануне премьеры состоялись три прогона сразу. Я всегда держу в кармане три-четыре кусочка курта. Он для меня как лекарство – помогает успокоиться, когда я нервничаю. На этом спектакле рука ни разу не потянулась в карман. Не скрою, я видел спектакль несколько иным, но режиссер настоял на смотрибельной зрительской версии. Может, он и прав. Получился, можно сказать, мюзикл. А это очень опасный жанр. От обилия музыки текст теряется, уходит на второй план. Но здесь, к счастью, этого не произошло. Сквозь смех четко проглядывал социальный подтекст. Получился хороший музыкальный спектакль.
В этом спектакле новичком был не только режиссер, но, к примеру, художник-постановщик Куат Тустикбаев – студент последнего курса академии имени Жургенова. Предложенное им визуальное решение – костюмы и декорации, создавая нужный эмоциональный настрой, тоже играют на раскрытие замысла спектакля. А молодые актеры в «Фестивале птиц» – так те вовсе «оторвались на полную катушку». Интриги, ругань, драки, перемывание косточек – все это подано на таком высоком градусе, словно взято из жизни. Будем надеяться, что будущее казахского театра в их руках и что этим талантливым ребятам и в голову не придет превращать пьесы с глубоким социальным и философским подтекстом в концертное шоу.

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