История одного вагона…
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Евгения Ермакова, Костанайская область
Деревянное строение, разместившееся в одном из помещений алтынсаринского музея, оказалось настоящим вагончиком первоцелинников. В таких в 60–70-е годы прошлого столетия жили люди, приехавшие поднимать целину. Конкретно в этом – алтынсаринская бригада, осваивавшая земли нынешнего Камыстинского района Костанайской области. Сложно поверить, что люди прятались от морозов и жгучих зимних ветров за этими тонкими деревянными стенами.