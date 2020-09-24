История одного вагона…

Деревянное строение, размес­тившееся в одном из помещений алтынсаринского музея, оказалось настоящим вагончиком первоцелинников. В таких в 60–70-е годы прошлого столетия жили люди, приехавшие поднимать целину. Конкретно в этом – алтынсаринская бригада, осваивавшая земли нынешнего Камыстинского района Костанайской области. Сложно поверить, что люди прятались от морозов и жгучих зимних ветров за этими тонкими деревянными стенами.

– Этот вагончик много лет стоял на нашей нефтебазе, – рассказал глава ТОО «Алтынсарино», силами которого соз­дан и содержится музей, Борис Князев. – Мы его отмыли, отреставрировали, распилили пополам и одну половину пос­тавили здесь.

Внутреннее убранство и атмосферу каким-то образом удалось сохранить. Тут и двухъярус­ные кровати, и стол возле окна – скорее форточки по современным меркам. Сам стол очень похож на те, что мы видим в современных поездах. В помещении стоят скамья, прялка, небольшая печь.

Рядом с вагончиком первоцелинников разместили настоящий стол бригадного стана с алюминиевой посудой тех лет. Кружки, ложки. Все настоящее, не состаренное, а сохранившее­ся. Тут же печь, на которой готовили еду. Даже киноаппарат сумели сберечь.

Особый трепет вызывают наряды, выставленные тут же, возле вагончика. Их музею передали семьи женщин-первоцелинниц. Ведь тогда в казахстанскую степь приезжали люди из самых разных уголков некогда огромного СССР.

Работники музея говорят, что часть экспонатов принесли местные жители или работники ТОО. Есть подарки от гостей или друзей хозяйства. Удивляет же другое – вся техника здесь в рабочем состоянии. Есть целый набор керосиновых ламп, проигрыватели и фотоаппараты. Даже телевизор 1967 года выпуска, который работает, пусть и в черно-белом формате. Каждый экспонат бережно восстанавливали, если была необходимость.

В музее немало свидетельств тех лет. В поселке считают, что историю нужно знать, особенно если эта история достойна памяти.