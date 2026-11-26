Костанайский областной мемориальный музей Ыбырая Алтынсарина представил групповое фото, запечатлевшее педагога среди коллег и воспитанников в апреле 1889 года. По словам заведующей отделом научно-методического обеспечения музея Розы Шалаповой, выдающийся просветитель оставил нам огромное письменное наследие, а вот его изображений сохранилось мало.

фото предоставлено Костанайским областным музеем Ыбырая Алтынсарина

И у каждой фотографии есть своя история. Кто же эти люди, находящие­ся рядом с Алтынсариным?

– В центральном ряду слева направо сидят главные участники образовательного процесса в регионе: учитель первого класса Степан Царегородцев – педагог, отлично знавший казахский язык; преподаватель магометанского вероучения Габдолгали Балгимбаев, окончивший самую первую школу просветителя, открытую еще в 1864 году в Торгае; начальник Кустанайского уезда Николай Караулов. В центре – сам Ыбырай Алтынсарин. Справа от просветителя – заведующий Кустанайским двухклассным русско-казахским училищем Федор Соколов, который вел постоянную переписку с Алтынсариным и относился к нему с глубоким уважением. Замыкает этот ряд Нуркан Даулетгалиев – учитель, получивший профильное образование в Омской учительской школе, – рассказывает Роза Шалапова.

На переднем плане разместились мальчишки первого года обучения, а сзади, в верхнем третьем ряду, стоят второклассники. Архивные даные подтверж­дают: среди юношей должен быть 10-летний ученик Абубакир Алдияров. По предположениям сотрудников музея, на фотографии он стоит позади Ыбырая Алтынсарина, слева от него с точки зрения зрителя, расположившись точно между самим просветителем и начальником уезда Николаем Карауловым. Он меньше рос­том, чем его товарищи в третьем верхнем ряду. Спустя годы Абубакир свяжет свою жизнь с медициной, станет известным врачом, спасавшим людей от тяжелых инфекций , и видным деятелем движения «Алаш».

По словам Розы Шалаповой, представленный снимок – это не просто фотография позапрошлого века, а своего рода портрет педагогического сообщества региона. Каждый человек внес свой вклад в становление профессио­нального образования в нашей стране.