История одной картины

Ерболат ТОЛЕПБАЙ, руководитель проекта:



– Творческий коллектив казахстанских художников работал над этой картиной несколько лет. Поначалу не могли найти название. А когда услышали о выдающейся идее, которую Нурсултан Абишевич выдвинул на Дне индустриализации 2 июля, – ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ (Страна Великой Степи), то сразу поняли, как картина должна называться.



ЕЛБАСЫ мен ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ – именно так бы я выразил ее основную идею. Небесные качества нашего Лидера, свет его великих идей, его новый грандиозный проект – План нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ" – все отражается в этом произведении.



Здесь преобладают небесно-голубые тона – цвет Государственного флага Республики Казахстан, которым сегодня гордятся все казахстанцы. Небесно-голубая колористика олицетворяет символ огромного людского счастья и процветания всех этносов страны. Народ Казахстана, благодаря Елбасы, под единым шаныраком живет в мире и согласии.



Нашим консультантом выступил заместитель руководителя Админист­рации Президента РК Баглан­ Майлыбаев.