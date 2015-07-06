История одной картины

Ерболат ТОЛЕПБАЙ, руководитель проекта:

– Творческий коллектив казахстанских художников работал над этой картиной несколько лет. Поначалу не могли найти название. А когда услышали о выдающейся идее, которую Нурсултан Абишевич выдвинул на Дне индустриализации 2 июля, – ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ (Страна Великой Степи), то сразу поняли, как картина должна называться.

ЕЛБАСЫ мен ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ – именно так бы я выразил ее основную идею. Небесные качества нашего Лидера, свет его великих идей, его новый грандиозный проект – План нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ" – все отражается в этом произведении.

Здесь преобладают небесно-голубые тона – цвет Государственного флага Республики Казахстан, которым сегодня гордятся все казахстанцы. Небесно-голубая колористика олицетворяет символ огромного людского счастья и процветания всех этносов страны. Народ Казахстана, благодаря Елбасы, под единым шаныраком живет в мире и согласии.

Нашим консультантом выступил заместитель руководителя Админист­рации Президента РК Баглан­ Майлыбаев.

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