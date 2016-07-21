​История, ожившая на полотне

Идею воссоздать работу мастера на большом полотне инициировал директор музея Дархан Мынбай. Группа специалистов под руководством художника, арт-менеджера Национального музея Асхата Ахмедиярова выполнила заду­ма­нное менее чем за полгода.

По словам художника, важно было не только перенести изображение в увеличенном масштабе, но и передать динамику, рожденную кистью маэстро в экспрессии.

Сюжет полотна основан на историческом событии – сцене битвы воинов племен гуннов и аланов. Автор, Питер Йохан Непомук Гайгер, больше известен как иллюстратор австрийской истории. Мастер сопровождал своими творениями исторические произведения, работы Гёте, Шиллера, Шекспира. Эту же эмоционально насыщенную картину он написал в 1873 году, вдохновленный путешествием на Восток.

Выполненная в графическом стиле картина, несмотря на черно-белый тон, удивительно живая. Решимость, отчаяние, боль, надежда, злость – вот далеко не полная палитра чувств, которые можно увидеть на полотне. Доспехи воинов, аркан из конских волос, копья и луки... Каждая изображенная деталь словно говорящий элемент пазла.

– Это история нашего народа, ожившая на полотне. Безусловно, она несет в себе большой воспитательный компонент, в том числе для подрастающего поколения, – отметил директор музея Дархан Мынбай, выступая на презентации.

К слову, оригинал картины из далекой Франции привез и передал музею общественный деятель Омирбек Байгельди.