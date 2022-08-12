История переписана

Сборная Казахстана остановилась в шаге от бронзовых медалей чемпионата мира по теннису среди юниоров.

Успехом для национальной команды завершилось первенство планеты среди молодых игроков до 14 лет (2022 ITF World Junior Tennis Finals), которые сразу же пробились в четверку лучших в мире. Это был дебют нашей страны на таком уровне, и он теперь вошел в анналы истории отечественного спорта.

Героями самого престижного турнира в этом виде спорта среди юниоров, который прошел в чешском Простееве, стали Зангар Нурланулы, Даниэль Тазабеков, Дамир Жалгасбай. Они выступили под руководством тренерского совета в лице Сергея Квака (капитан и главный тренер), Дмитрия Костецкого (тренер по общефизической подготовке) и Тимура Акказиева (директор департамента Team Kazakhstan ФТК и руководителя делегации).

На пути к вершинам юниорского мирового тенниса было немало сюрпризов. Так, в первом мачте наши мальчишки неожиданно уступили сборной Эквадора со счетом 1:2, но зато потом в совершенно фантастической манере обыграли вначале экс-чемпионов мира аргентинцев – 2:1, а потом сенсационно положили на лопатки и действующих чемпионов планеты итальянцев с разгромным счетом 3:0.

Кстати, перед очень важной игрой с южноамериканцами капитан сборной Сергей Квак сделал рискованный, но в то же время блестящий ход, выпустив на игру против Бенджамина Челия третьего номера нашей сборной – Даниэля Тазабекова. И казахста­нец победил! А следующим на корт вышел Зангар Нурланулы против лидера сборной Аргентины Данте Пагани и тоже отпраздновал успех.

С итальянцами было не менее сложно. Даниэль Тазабеков, которому в соперники достался Сальваторе Тартальоне, выиграл более чем убедительно. Зато настоящий триллер устроили Зангар Нурланулы и Антонио Марильяно. Первый сет остался за итальянцем – 6:4, во второй партии Марильяно вел 3:1, но казахстанец не только сравнял счет, но и вырвал победу – 6:4. В решаю­щем третьем сете игра шла, как на качелях, – оппоненты брали геймы на чужих подачах. Переломный момент наступил в восьмом гейме. Со второй попытки Зангар взял подачу соперника и вышел вперед со счетом 5:3, а уже в следующем гейме поставил точку и в сете, и в матче – 4:6, 6:4, 6:3. Сборная Казахстана впервые в своей истории вышла в четвертьфинал юношеского чемпионата мира!

Далее наши юниоры очень грамотно сыграли со Словенией, уверенно победив со счетом 2:0, и шагнули в полуфинал, где им в соперники досталась Германия, которой они дали бой, но все же уступили в итоге 1:2. Тем не менее сборная Казахстана­ все еще претендовала на награды мирового первенства, но для этого надо было теперь уже побеждать еще одних экс-чемпионов мира, причем двукратных – сборную США.

К сожалению, в матче за «бронзу» наши ребята уступили американцам, с которыми бились до конца. В первой игре Дамир Жалгасбай уступил Джеку Кеннеди – 3:6, 3:6. Затем Зангар Нурланулы­ восстановил равновесие в поединке, обыграв Китона Хансе со счетом 6:3, 4:6, 6:2, а в заключительном парном матче Даниель Тазабеков и Дамир Жалгасбай все же проиграли дуэту Кеннеди⁄Хансе 4:6, 3:6.

Тем не менее мы можем поздравить наших ребят с невероятным достижением. Очень часто говорят, что успех казахстанского тенниса во многом зависит от игроков, которых в свое время мы пригласили в сборную из других стран. Но именно на примере этих игроков, в частности, победителей Уимблдона – Елены Рыбакиной в одиночке и Ярославы Шведовой в паре, а также успехов мужской сборной в Кубке Дэвиса, и выросло новое поколение казахстанских теннисистов, от которых мы ждем большого будущего уже в ближайшие годы и на взрослом уровне.

– Я рад, что ребята проявили себя настоящими бойцами и выступили как сплоченная команда, где каждый игрок внес большой вклад в это историческое достижение. Такой результат стал возможен благодаря напряженному труду игроков, а также постоянной поддержке и участию их родителей и тренеров, без внимания которых невозможны большие успехи. Данное достижение говорит об определенном этапе зрелости казахстанского тенниса, где наши юниоры уже занимают высокое место в элите мирового тенниса, и очень надеюсь, что мы сможем сохранить и продолжить повышение нашего уровня работы и далее, – подчеркнул после завершения чемпионата президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов.