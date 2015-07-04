Свежий выпуск История правителей Степи Эльмира КИРГЕЕВА

Выпуск новой книги приурочен к 550-летию Казахского ханства. В ней рассказывается о 17 ханах, о времени их правления, особенностях проводимой ими политики, роли в истории Казахстана. Изданием научно-познавательного характера заинтересовалась мировая общественность. Об этом сообщил генеральный директор издательского дома «Сардар» Адиль Койтанов.

– Нам, – сообщил он, – уже звонили из Болгарии, узнавали, как можно приобрести книгу. В Польше интересовались ее переводом на польский язык. Также мы хотим перевести труд на китайский, потому что в КНР проживает очень много наших соотечественников.

Книга выпущена на казахском, русском и английском языках, отлично иллюстрирована. Общий тираж – 7 тыс. экземпляров. Она уже поступила в продажу по всей республике. Автор и издатели надеются, что книга заинтересует как спе­циалистов, так и широкий круг читателей и, возможно, войдет в список литературы, рекомендуемой для школ.

– Мы многое знаем о казахских ханах. Однако до сих пор ни одно издание не ставило перед собой задачи систематизации, – отметил Берекет Карибаев. – Другая отличительная особенность книги в том, что она написана просто, будет понятна всем читателям.

Директор Института истории государства Буркитбай Аяган отметил, что история Казахского ханства сегодня находится в центре внимания обществен­ности и книга Берекета Карибаева «Қазақ хандары» приобретает особую актуальность.



