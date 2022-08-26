История преодоления: как труд поднимает на ноги

Победа над самим собой

Ювелир, мастер декоративно-прикладного искусства, чеканщик, кузнец – это все об Абылайхане Асылбае, человеке с железной силой воли, который прошел через множество препятствий

и нашел себя.

Без него не обходится ни одна выставка «прикладников», он с завидным постоянством выигры­вает всевозможные конкурсы среди ремесленников, зачастую не оставляя шансов даже более опытным коллегам по цеху. Мало кто может предположить, что история успеха началась с несчастного случая, который едва не стоил мастеру жизни. А любимое дело помогает ему справляться с недугом.

В 1996 году 34-летний строитель Абылайхан Асылбай упал с крана. Позвоночник буквально рассыпался на куски. Врачи сразу поставили ему страшный диагноз и дали I группу инвалидности. «Он не будет ни сидеть, ни стоять», – предвещали безрадостное будущее люди в белых халатах.

Три года Абылайхан провел в горизонтальном положении. Его «спутниками» стали невыносимые боли и пролежни, а многие друзья и родственники отвернулись от безнадежного инвалида, первая жена и дети остались жить в Алма­ты, где он проживал до развода. Ухаживала за ним только сестра, у которой он поселился после переезда в Семей.

Абылайхан оказался не из тех, кто сетует на судьбу и ждет помощи. В прошлом спортсмен – марафонец и дзюдоист, он и в этой, казалось бы, безнадежной ситуации проявил силу воли и начал заниматься по методу Дикуля. Превозмогая боль, каждый день терпеливо разрабатывал свое покалеченное тело, пока не достиг первых значительных результатов – заново научился сидеть. Ручки тренажера в руках потомственного ремесленника сменились инструментами. Он начал чинить соседям вышедшую из строя бытовую технику, латал обувь, мастерил игрушки для детей, вырезал фигурки из дерева, главным в тот момент для него было не сидеть без дела.

– У меня с детства была тяга к прикладному искусству. Это в крови. Ведь дед по линии матери был ювелиром, а отец всю жизнь работал кузнецом. Любовь к ремеслу передается у нас в семье из поколения в поколение, – рассказывает мастер.

Однажды наш герой увидел по телевизору передачу об известном ремесленнике Даркембае Чокпарове, после чего решил непременно поехать к нему и записаться в ученики. Так и произошло. Встреча с прославленным на весь Казахстан ремесленником оказалась судьбоносной.

В течение шести лет Абылайхан, едва передвигаясь на костылях, ездил в Алматы за знаниями, терпеливо усваивал азы казахских национальных ремесел. Вернувшись в Семей, стал применять полученные навыки на практике. Ушел в работу с головой, постепенно собирая материал для будущих поделок и инструменты. Когда наш герой только начал заниматься любимым делом, у него не было даже простейших плоскогубцев и отвертки. А сейчас в арсенале только молотков больше двух десятков.

Доспехи, кольчуги, предметы быта, ювелирные украшения, сувениры, игрушки, – ассортимент работ Абылайхана весьма широк. Причем выполнены они из разнообразных материалов и в самых разных техниках. В ход идут нержавейка, дерево, кости, рога. К примеру, из советских монет прикладник создает национальные украшения, консервные банки в его руках пре­вращаются в изящные кружевные сувениры в виде юрт и дастарханов. Барабан от стиральной машинки разрезан на тонкие пластины одной длины – это будущие браслеты в национальном стиле. Все, к чему прикасается Абылайхан, обретает вторую жизнь и радует глаз, все сырье бережно разложено по полочкам и ждет своего часа.

– Я работаю с тем, что попадается под руки. Часто нахожу материал в пунктах приема металлолома. Там недорого. Бывает, что люди сами приносят мне сырье, недавно приобрел рога архара. Хотел бы поработать с драгоценными металлами. Но это дорогое удовольствие. Может, когда-нибудь сделаю браслет из золота, – мечтает Абылайхан Асылбай.

Первая его масштабная работа – снаряжение казахского воина, кольчуга весом 25 килограммов. На ее создание ушло три года. Процесс шел по наитию: десятки тысяч колец из проволоки, соединяясь, образовывали незамысловатый узор, неудачные попытки сменялись успешными. Когда кольчуга была готова, Абылайхан представил свое творение на выставке.

Первый в его жизни конкурс «Самгау», состоявшийся в 2011 году, принес мастеру Гран-при. После этого о нем заговорили, его стали приглашать на мероприятия, поступили заказы. Путь к успеху длился 10 лет. Все это время Абылайхан работал по 12 часов в сутки. После сердечного приступа пришлось сбавить обороты. И теперь трудиться над кусочками металла и дерева ему разрешено по 10 часов в день. К слову, это не помешало подготовить достойную экспозицию для участия во всемирной выставке EXPO 2017 в Нур-Султане. Сейчас кольчуги и многие другие работы Абылайхана представлены в му­зеях по всему Казахстану.

Несколько лет назад он приобрел станки для обработки дерева и металла, а также швейную машинку. В планах – расширить производство, изготавливать казахскую национальную резную посуду из дерева, привлечь для этого молодых учеников. Правда, работать полноценно нет возможности из-за отсутствия вытяжки, маленькое помещение мастерской для этого не приспособлено.

– Хотел бы расшириться, открыть мастерскую в центре города, потому что ездить ко мне на окраину очень неудобно. Тогда мог бы обу­чать инвалидов ремеслу, – делится мужчина своей заветной мечтой. – В нашем городе более 13 тысяч инвалидов, многие из них страдают не из-за своего недуга, а от того, что им нечем заняться, они чувствуют себя ненужными и бесполезными. Я сам больше 20 лет инвалид второй группы и знаю, что у нас слабо организован досуг для людей с ограниченными возможностями. Семею нужен центр, который бы сплотил таких, как мы, дал нам возможность встречаться и разговаривать друг с другом. Мне часто звонят инвалиды из разных городов – Усть-Каменогорска, Балхаша, даже из Кызылорды, и все говорят об одной и той же проблеме. Я рекомендую им заняться любимым делом. За работой время проходит быстрее. Самое страшное в жизни – быть ненужным, знаю, потому что пережил это сам.

О том, что в жизни всего можно достичь, Абылайхан знает по личному опыту. Упорным трудом мастер добился признания, а обзавестись украшениями, изготовленными его руками, мечтают не только красавицы Семея. Они уверены, что серьги от Абылая приносят счастье.