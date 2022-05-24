История расставит все на свои места

Правозащитники продолжают разъяснение важности конституционной трансформации.

В КазГЮУ им. М. С. Нарикбаева члены республиканского штаба по поддержке референдума и Ассоциации высших учебных заведений Республики Казахстан провели встречу со студентами и профессорско-преподавательским составом юридических факультетов, чтобы еще раз разъ­яснить важность и актуальность грядущих конституционных преобразований.

Как отметила в своем приветственном слове заместитель директора Высшей школы права университета Ольга Лозовая, референдум 5 июня – поистине историческое событие, которое войдет в учебники по политологии, конституционному праву и истории, а мы, казахстанцы, являемся не только его свидетелями, но и непосредственными участниками.

В свою очередь директор Экс­пертного института европейского права и прав человека Марат Башимов рассказал об основных принципах, которые учитывались при подготовке поправок в Основной закон.

– Свод материалов, который хотели внести члены рабочей группы, был очень разносторонним. От себя лично я написал 15 предложений, в том числе и предложение о политической нейтральности, – отметил правовед.

Спикер сделал краткий экс­курс в историю, упомянув, что разработчики Конституции 1995 года в свое время взяли за основу статью 12, поставив во главу угла естественную концепцию прав человека: «Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов». При разработке поправок в этот раз рабочая группа руководствовалась принципами равенства и справедливости, о чем и гласит статья 14 Основного закона. По словам Марата Башимова, немало копий было сломано при проработке норм, касающихся привилегий и иммунитета, прописанных в статьях 46 и 91.

– Оставь мы их, Конституция снова была бы не соответствующей базовым принципам равенст­ва и справедливости. Не скрою, было непросто, получилось это буквально в последние дни. Была, как вы помните, изначально такая правка – констатировать в Конституции исторический факт, но, учтя возникшее недовольство, пришлось дорабатывать, взяв на вооружение понимание, что история, народ сами все расставят на свои места, – высказался спикер.

Завершая выступление, Марат Башимов выразил уверенность, что референдум – это лишь начало будущих серьезных изменений: есть еще достаточно тем, которые подлежат обсуждению, за 27 лет изменилось очень многое. Но в первую очередь, считает правозащитник, позитивные изменения должны привести к тому, что граждане избавятся от внутренней самоцензуры.