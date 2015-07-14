История святой обители Свежий выпуск 397 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Каждая фотография – произведение искусства, открывающее многовековую историю духовного становления одной из самых почитаемых христианских святынь на греческой земле – cвятой горы Афон. С 1993 года Костас Асимис является представителем русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне. Впервые он попал туда в 1984-м. Все это время фотохудожник по крупицам собирал уникальные артефакты афонской истории, в числе которых – дагерротипы, хранившиеся в старой фотолаборатории на Святом Афоне.

Снятые им архитектурные комплексы зданий монастыря напоминают картины художников прошлых веков. Впечатление усиливается тем, что автор отказался от ярких, «кричащих» красок, предпочитая теплый свет, исходящий от свечей, вы­светленные лики старцев-монахов и приглушенные, успокаивающие тона изображений.

Вернисаж получился не­обычным не только по своей тематике и особому жанру работ. В этот раз в областной художественный музей в своем большинстве пришли люди старшего поколения, которые желали как бы прикоснуться к святым изображениям и получить духовную и душевную подпитку. В зале были христианские священнослужители области, также с интересом рассматривающие фотоработы.

Выставка уже экспонировалась в разных городах России и Казахстана. Ее видели жители Астаны и Караганды. И вот теперь по инициативе Павлодарского епископата и греческого этнокультурного объединения «Эльпида» «Наш Афон» прибыл в Павлодар.



