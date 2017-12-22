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​История требует осмысления
Чингиз Ташенов, Кокшетау

На форуме было подчеркнуто, что каждый историк, каждый представитель гуманитарной сферы вносит конкретный вклад в дело практичес­кой реали­зации основных направлений работы в сфере модернизации общественного сознания. Благодаря совместной работе педагогам удает­ся сохранить и приумножить духовные ценности, самобытную культуру и общенациональное самосознание.

В области проводится работа по проекту «Региональный учебник краеведения». Книга предназначена для учащихся 5–7-х классов. Издание содержит информацию о сакральных местах и природных богатствах области, в нем имеется достаточный иллюстративный и информационный материал для школьников. В 2018 году учебник краеведения будет введен в учебный процесс общеобразовательных школ области.

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