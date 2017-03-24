​История в анимации

Познакомившись с работой киностудии «Сақ», аким области Жансеит Туймебаев вручил благодарственное письмо директору студии, режиссеру Нуриддину Патееву, пообещав поддержку начинаниям аниматоров, имеющих большое воспитательное и просветительское значение. Учредители студии также поделились с руководителем региона новой идеей снять телесериал «Көне жетігеннің сыры», который будет пропагандировать туристические маршруты Южного Казахстана. Уже готов сценарий, вопрос только в финансировании нового проекта.
В активе киностудии «Сақ» – создание 51 мультфильма, включая полнометражный анимационный фильм «Қазақ Елі», снятый к 550-летию Казахского ханства по заказу Министерства культуры и спорта. На XX Международном форуме анимационных фильмов в Каире эта историческая лента признана лучшим полнометражным фильмом и удостоена приза в номинациях «Лучшая режиссура» и «Лучшая музыка».