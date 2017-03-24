​История в анимации

Познакомившись с работой киностудии «Сақ», аким облас­ти Жансеит Туймебаев вручил благодарственное письмо директору студии, режиссеру Нуриддину Патееву, пообещав поддержку начинаниям аниматоров, имеющих большое воспитательное и просветительское значение. Учредители студии также поделились с руководителем региона новой идеей снять телесериал «Көне жетігеннің сыры», который будет пропагандировать турис­тические маршруты Южного Казахстана. Уже готов сценарий, вопрос только в финансировании нового проекта.

В активе киностудии «Сақ» – соз­дание 51 мультфильма, включая полнометражный анимационный фильм «Қазақ Елі», снятый к 550-летию Казахского ханства по заказу Министерства культуры и спорта. На XX Международном форуме анимацион­ных фильмов в Каире эта истори­ческая лента признана лучшим полнометражным фильмом и удостоена приза в номинациях «Лучшая режиссура» и «Лучшая музыка».