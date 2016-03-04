​История в документах

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Анастасия ШВАРЦ

Казахстан стал членом ООН 2 марта 1992 года, и это один из первых важнейших шагов суверенной республики. На выставке представлены архивные фотографии и исторические документы, наиболее ярко отражающие путь, пройденный за 25 лет Казахстаном от нового государства на политической карте мира до полноправного и значимого участника международных отношений. Материалы представлены в двух разделах – «Суверенитет. Первые шаги» и «Внешнеполитическая дипломатия. Организация Объединенных Наций».

Выступая на открытии выставки, заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев отметил, что пройденный нашей страной путь невозможно полноценно представить вне контекста формирования государственной независимости и того неоценимого вклада, который внес в него Президент Нурсултан Назарбаев. Он также особо оценил усилия первого поколения руководителей и работников МИДа суверенного Казахстана, в частности выдающихся дипломатов Тулеутая Сулейменова и Акмарал Арыстанбековой.

Постоянный координатор ООН в Казахстане Норимаса Шимомура назвал Казахстан стабильным и значимым другом и соратником ООН, активным миротворцем в Центрально-Азиатском регионе. Он особо отметил вклад Казахстана в борьбу с терроризмом и важность для всего мира идеи Нурсултана Назарбаева о разработке Плана глобальной стратегической инициативы-2045.

Директор Архива Президента РК Борис Джапаров, говоря о выставке, отметил, что она позволяет проследить, как в исключительно важный и драматический период фактического рождения новой страны и формирования его фундамента как независимого государства принимались ключевые решения, определившие контуры будущей независимости Казахстана, происходил процесс признания рес­публики со стороны мирового сообщества.

По сообщению МИДа, в текущем году ведомство совместно с Архивом Президента РК планирует провести еще две выставки, посвященные инициативам Главы государства по укреплению глобальной и региональной безопасности и 25-летию Независимости страны.

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