История в древних книгах

Трепет и внутреннее волнение вызывает одно только прикос­новение к свертку насабнама, пережившему не одно столетие. На узком длинном пергаменте арабской вязью на чагатайском языке выведена история динас­тии, ведущей свой отсчет от потомков пророка Мухаммеда, прибывших в качестве миссио­неров в древний Сайрам, чтобы обратить в исламскую веру местное население.

– Упоминание об этом шежіре содержится в книге «Древняя история Сайрама», – рассказывает научный сотрудник КГУ «Историко-культурный комплекс «Шымкала» Фируза Эрметова. – К сожалению, в нашем музее этой книги нет, но она есть в личном архиве одного из местных жителей. В ней говорится, что фолиант имеет ширину 30 см и семь метров в длину. Сейчас он уже не такой длинный, но ценность древней рукописи от этого ничуть не меньше. Всякий раз, когда я беру в руки этот документ, как и редкие книги, у меня дух захватывает. Я думаю о том, что людей, работавших над ними, давно уже нет, а мы продолжаем пользоваться их трудами, ищем в них мудрость и знания.

О книге об истории Сайрама мне приходилось слышать и раньше. Рассказывали, что она написана на старотурецком языке тысячелетие назад и переписана в 1297 году. В этом нет ничего удивительного, если учесть, что Сайрам – крупнейшее средневековое городище и современное селение на юге Казахстана, отождествляемое с городом Испиджабом, известным по арабским источникам в IX–XVI веках. Здесь буквально каждый метр земли пропитан историей, а археологи ратуют за то, чтобы придать жилому массиву, не так давно ставшему частью Шымкента, статус музея под открытым небом.

То, что подобное решение не терпит отлагательства, подтверждают многочисленные археологические находки. Они случаются регулярно, когда ведется какое-либо строительство. Вот и в июне этого года прораб одной из строительных компаний Муратжан Бегметов принес в музей семь кувшинов разных размеров, которые обнаружили на глубине полутора-двух мет­ров во время земляных работ при строительстве мечети. Все сосуды имеют идеальную сохранность и относятся к бытовой керамике. Археолог, доктор исторических наук Бауыржан Байтанаев считает, что хронологически артефакты относятся к II–IV векам нашей эры.

С начала года музей пополнился 106 экспонатами. В основном это археологические находки. А вот древние книги последние десять лет в музей перестали поступать, хотя коллекцию, насчитывающую порядка полутысячи изданий, в числе которых и 64 раритетные рукописные книги, собрали именно благодаря местным жителям, которые несли сюда семейные реликвии.

Самая древняя из таких жемчужин датируется XI веком. Внушительных размеров фолиант на качественном китайском пер­гаменте принес в музей местный житель Сайрама Мирхалык Хайт­баев, бережно завернув в ситцевый платок. Читать арабскую вязь никто в этой семье не может, хотя предки хорошо знали этот язык. Но то, что книга древняя и имеет историческую ценность, понятно было и без того, вот и решили передать ее на хранение в местный музей.

В тот год семья Хайтбаевых строила новый дом. Старую саманную постройку, служившую верой и правдой не одному поколению, решили снести. Когда разбирали стены под метр толщиной, неожиданно наткнулись на схрон. Условия для хранения древней рукописи оказались не самыми лучшими. Попадавшая во внутрь тайника влага слегка подпортила страницы. Но это ничуть не затрудняет чтение текстов, аккуратно выписанных чьей-то умелой рукой. Почерк неизвестного писца безупречен и просто поражает своей каллиграфичностью. Внешний вид издания – картонный переплет с тиснением – вызывает внутренний трепет и неподдельный интерес к содержанию книги.

Возглавлявший в то время историко-краеведческий музей села Мирхалдар Мирахмет сразу, уже по первым словам, определил, что это Коран. То, что это редкая рукопись, было хорошо видно и по оформлению, и по внешнему виду, и по той тщательности, с которой выписана каждая строчка. К тому же в ней нет нумерации страниц.

Вместо этого внизу каждой новой страницы повторяется последнее слово предыдущей. Таким способом нумеровали рукописи в древности. Отличный китайский пергамент тоже о многом говорит. Рукописи как минимум два с половиной века.

Нетрудно догадаться и о времени, когда хозяин книги спрятал ее. То было лихое время, когда за хранение подобной литературы можно было поплатиться жизнью. Воинствующие атеисты уничтожали религиозные рукописи, дошедшие через столетия, не задумываясь об исторической ценности таких книг. Вот и прятали их владельцы, кто как мог: опускали в колодец, грузили на арбу и под покровом ночи везли сжигать в степи, или, как в нашем случае, прятали в тайниках.

Когда сотрудники музея осторожно пересчитали страницы древней рукописи, их оказалось 705! Новое приобретение заняло достойное место в коллекции древних книг, начало формированию и изучению которой положил Мирхалдар Мирахмет, владевший арабским языком.

Исследователь быстро выяс­нил, что далеко не все собранные книги имеют религиозное содержание. Значительная их часть бесценна для изучения истории. К примеру, «Сияре шариф», в которой содержатся био­графии, героические поступки великих людей – от Адама и Евы до праправнуков Мухаммеда.

Долгие десятилетия энтузиаст изучал все это богатство в одиночку. Читал, анализировал, делал выписки, искал параллели и аналогии. Результатом его труда стало написание тринадцати книг, изданных на казахском, узбекском, турецком, русском и английском языках, ставших достоянием музея. Скрупулезно изу­чая музейные рукописи и книги, написанные на арабском языке, Мирхалдар Мирахмет отыс­кал 54 стихотворения – новые, доселе неизвестные произведения, автором которых является Ходжа Ахмет Ясауи.

В 2001 году сборник этих произведений издан в Турции тиражом в один миллион экземпляров! А сколько споров пришлось выдержать исследователю, чтобы доказать, что Ходжа Ахмет ­Ясауи родился именно в Сайраме, где, собственно, похоронены его отец и мать, над погребениями которых их современниками воздвигнуты мавзолеи Ибрагима-ата и Карашаш-ана. Несмотря на столь очевидные факты, долгое время некоторые исследователи творчества великого суфия утверждали, что он родился в Туркестане.

Докопаться до истины помогли все те же книги, которыми так щедро делились с музеем и его директором односельчане. Вся округа, зная с каким трепетом в хранилище древностей относятся к каждому новому экспонату, неожиданно откопав скарб, нес­ли находки в музей, уверенно передавая на хранение семейные ценности.

Точно так же, как и Мирхалык Хайтбаев, поступил житель Сайрама Саид Акбар, когда в простенке старого дома нашел тщательно упакованный свиток. Оказалось, что это шежіре – семейная родословная, тщательно выписанная на узком длинном листе пергамента.

В 2014 году десять раритетных книг из Сайрамского музея передали в Национальную библиотеку НАН РК. Мирхалдар Мирахмет возражал против этого, логично вопрошая, зачем тогда местный музей, если в нем не будет ценных экспонатов?!

Переубедить его не смогла даже поездка в Национальную библиотеку НАН РК, где ему показали, как там изучают рукописи и древние книги. Тогда он позавидовал материальной базе и возможностям главного в стране хранилища бесценных книг, но остался верен своему убеждению, что исторический материал для подготовки научных работ, защиты кандидатских и даже докторских работ можно с таким же успехом изучать в Сайраме, не обязательно вывозить раритеты в центр.

Ценность и уникальность коллекции, собранной в сельском музее, подтвердили и два ученых МКТУ имени Х. А. Ясауи – Улыкбек Жунисбаев и Надир Мансуров, два года назад изучившие музейное собрание.

Сам музей бывшего села Сайрам, а теперь одноименного жилого массива Шымкента, за годы своего существования тоже успел обрасти историей.

Кроме книг, здесь много очень ценных экспонатов, которые счел бы за честь выставить у себя даже столичный музей. В общей сложности здесь хранятся 9 тыс. предметов, имеющих истори­ческую, культурную и научную ценность. В нем представлены экспонаты различных эпох. Сам Сайрам богат культурным наследием, поэтому здесь часто находят интересные вазы, кувшины, монеты и другие материальные свидетельства истории и культуры прошлого.

Сайрамцы гордятся богатой историей своего поселения и стараются, чтобы как можно больше людей узнали о ней. Первый музей в Сайраме появился еще в начале шестидесятых годов прошлого века. Название – историческо-атеистический музей – было идеологически выдержано в духе времени, но явно диссонировало с селом, в котором сохранились десятки культовых и религиозных памятников. Да, собственно, и сам музей располагался в двух комнатках старой мечети и имел общественный статус. Вскоре его закрыли, а многие раритеты бездумно утеряли.

В конце 60-х годов прошлого столетия Мирхалдар Мирахмет взялся за возрождение музея, под который выделили двухэтажное здание старой конторы колхоза имени Ленина. Ему пришлось буквально по крупицам собирать артефакты, являющиеся свидетельствами истории края и людей, его населявших, ведь это очень древнее поселение. Достаточно сказать, что в письменных источниках Сайрам известен уже в начале VII века. Упоминания о нем, как о крупном политическом, экономическом и стратегическом центре, встречаются в многочис­ленных арабских, тюркских и китайских талмудах. Неизвестно, сколько бесценной информации о прошлом края и мировой истории в целом сокрыто еще в полусотне древних книг и рукописей, ждущих своего часа в музее. Важно, что сайрамцы сохранили эти свидетельства древности и принесли в музей, страстно желая, чтобы переданные их предками книги жили в веках.