​История в именах

В моем архиве есть два создававшихся несколькими десятилетиями списка атлетов, прославивших нашу республику на летних и зимних Олимпийских играх. Один, понятно, официальный, с людьми, чьи портреты сейчас висят и в музее олимпийской славы в Алматы, и в музее Казахской академии спорта и туризма. Как полагается, сверху слева там размещены фотографии наших первых чемпионов и призеров летних Олимпийских игр – волейболистов Валерия Кравченко, Олега Антропова, Нины Смолеевой и борца Владимира Бакулина. По многим версиям именно они в 1968 году в Мехико проложили дорогу землякам на олимпийский пьедестал почета. А заканчивается этот «формуляр» именами лондонских героев – легкоатлетки Ольги Рыпаковой и боксера Серика Сапиева, фигуриста Дениса Тена, выигравшего «бронзу» на Белой олимпиаде в Сочи.

Перед каждой Олимпиадой в том или ином издании публикуются эти списки, напоминающие нам о золотых страницах казахстанского спорта. И болельщикам невдомек, что где-то параллельно существует еще один листочек с именами не менее известных спортсменов, которые когда-то тоже либо выиграли олимпийские награды, либо просто участвовали в главных соревнованиях современности. И этих спортсменов тоже с полным на то основанием можно назвать казахстанцами.

Самый, конечно, яркий пример из далекого прошлого – наш знаменитый спринтер Гусман Косанов. Во всем мире признанная звезда 60-х, серебряный призер Олимпиады 1960 года в Риме в эстафете 4 х 100 мет­ров. Уроженец аула Изатула Семипалатинской области Гусман Ситтыкович в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века учился в кишиневском техникуме физической культуры и служил в Советской армии в столице Молдавской ССР. Сейчас в современной Молдове Косанов считается национальным спортивным героем: как же, уезжал он на Олимпиаду из Кишинева, туда и вернулся после Игр.

Да это, наверное, и правильно, помните популярную песенку: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз». В 2008 году на Олимпиаде в Пекине я познакомился с молдавскими спортивными журналистами, которые просили переслать им фотографии Гусмана Косанова для готовящегося у них к выпуску красочного альбома, посвященного молдавской олимпийской истории. Было приятно вспомнить с коллегами стремительного казаха, который много раз становился чемпионом Молдавии и принес этой республике олимпийскую медаль.

А еще раньше уроженец села Георгиев­ка Джамбульской области и, как сейчас стало принято говорить, воспитанник казахстанского спорта Владимир Сухарев, проживавший в Москве и выступавший за столицу Советского Союза, выиграл серебряные медали Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки и 1956‑года в Мельбурне в той же легкоатлетической эстафете 4 х 100 м. В 1964 году двукратный чемпион мира по классической борьбе москвич Анатолий Колесов – уроженец села Литвинское Карагандинской области, воспитанник казахстанского спорта и конкретно – алматинского тренера Петра Матущака – стал чемпионом римской Олимпиады по классической борьбе.

И вот теперь скажите: Сухарев и Колесов – это москвичи или казах­станцы? И там, и тут их считают своими и болельщики, и статистики спорта. И правильно делают, потому что и славой, и воспоминаниями об этих легендарных атлетах мы готовы поделиться в любой момент.

Однажды в Интернете встретил зарисовку о нашем олимпийском чемпионе Монреаля (1976 год) по тяжелой атлетике Юрии Зайцеве. Читаю и вижу, что текст-то мой, а автор – незнакомый человек с Сахалина. Правда, он в одном месте сделал сноску, что, мол, полистав книжку о спортивном городе Темиртау, с удивлением узнал, что штангист Юрий Зайцев – «уроженец нашего Сахалина, а значит, олимпийская слава родного острова увеличилась еще на одну золотую медаль». Если глубже коснуться темы, то можно и с этим согласиться: где родился – там и пригодился! Но только зачем при этом мой текст выдавать за свой, перепечатывать почти весь очерк из книги «Город мастеров и разрядников», технично обойдя фамилию автора?

Ну да что уж тут... Лучше продолжим и вспомним серебряного призера Олимпиады по вольной борьбе Александра Иванова – якутского паренька, служившего в то время в Алма-Ате и представлявшего на всесоюзной арене Казахстан. Через какое-то время уроженец Сунтарского улуса Якутской АССР Александр Иванов, отслужив положенное и заодно получив у нас высшее физкультурное образование, вернулся к себе на родину, получил высокую должность в спортивных структурах автономной республики и сейчас является кумиром для всего якутского народа.

И таких примеров – десятки. Уехал из Алматы в Баку мастер современного пятиборья Виктор Минеев и стал в 1964 году олимпийским чемпионом. С 1957 по 1961 год он выступал за «Кайрат» и «Буревестник» (Алма-Ата), а с 1962 года стал бакинским нефтяником. Еще через два года – первым олимпийским чемпионом теперь уже суверенной Азербайджанской Респуб­лики. Но уж если по-жесткому делить спортивную славу Минеева, то кое-что должно перепасть и Москве, куда после Баку переехал этот спортсмен и стал выступать за столичный «Спартак». А заодно и Черниговской области Украины, где летом 1937 года родился этот «рыцарь пяти качеств», как еще называют мастеров современного пятиборья.

Сложное это дело – дележ наследства, особенно если речь идет о золотых драго­ценностях. Я вот никак не могу найти юридически толкового обоснования ситуации, при которой несравненную чимкентскую гимнастку Нелли Ким нам приходится записывать в список казах­станских чемпионок Олимпийских игр, а белорусским коллегам – в белорусский список. Причем с разным количеством выигранных медалей: нам – с тремя монреальскими наградами, белорусам – с двумя московскими. И единственный адрес, где беспроигрышно могут поставить себе в заслугу и все пять золотых олимпийских наград Нелли Ким, и пуды международных и всесоюзных медалей, – родина «железной Ким», как звали ее журналисты, – таджикский город Шураб. Среди знаменитостей, родившихся в Шурабе, в Википедии называются только Нелли Ким и неизвестный мне футболист Наиль Галимов.

К слову, с Таджикистаном мы еще делим славу знаменитого волейболиста сборной СССР и алма-атинского «Буревестника» Валерия Кравченко, родившегося в отдаленном районе бывшей Таджикской ССР. В Новомосковске Тульской области родился двукратный олимпийский чемпион по классической борьбе Валерий Резанцев, в Барнауле – двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Надежда Шуваева (Ольхова), в Магадане – олимпийский чемпион по классической борьбе Анатолий Быков, в Камчатском крае – серебряный призер Олимпийских игр по классической борьбе Владимир Бакулин. Да что там говорить, наши первые официальные участники Олимпийских игр, представлявшие большую страну на зимних и летних Олимпийских играх 1956 года, – горнолыжница Александра Артеменко и Евгений Кадяйкин, – тоже родились не в Казахстане, а, соответственно, в Красноярском крае и Пензенской области.

...Недавно, копошась в биб­лиотеке, нашел в газете «Ленинская смена» за 11 января 1968 года любопытную заметку, после которой в списки родившихся и воспитанных в Казахстане олимпийцев, но выступавших не за нашу республику, попал еще один знаменитый спортсмен. Та заметка необозначенного нештатного корреспондента из Усть-Каменогорска называлась «Золотая сабля земляка». Приведу ее полностью:

«Любители фехтования хорошо знают Якова Рыльского, первого чемпиона мира в боях на сабле. Это звание Яков Онуфриевич завоевал в 1958 году в американском городе Филадельфии и дважды подтверждал его: в Турине и Гданьске. А позже Яков Рыльский входил в команду советских саблистов, удостоенных «золота» на токийской Олимпиаде.

Устькаменогорец А. Долгих внимательно следил за успехами Рыльского. Дело в том, что Александр Александрович – большой энтузиаст фехтования, воспитатель многих искусных мушкетеров. Нередко Долгих бывал на всесоюзных соревнованиях, но лишь недавно ему удалось установить любопытную подробность. Чемпион мира родом из-под Усть-Каменогорска, из села Макеевка. У него и сейчас там живет родня, и москвич Рыльский временами наведывается на берег Иртыша, где прошли его детство и юность.

Долгих познакомился с Рыльским, рассказал лучшему саб­листу мира об успехах своих питомцев – мушкетеров Усть-Каменогорского педагогического института. Все это живо заинтересовало Якова Онуфриевича, он даже пожалел, что за недостатком времени никогда раньше не задерживался в областном центре.

Яков Рыльский подарил фехтовальщикам Восточного Казахстана золотую медаль чемпиона мира и свою боевую саб­лю. Теперь эти реликвии будут ежегодно разыгрываться мушкетерами Рудного Алтая в качестве переходных почетных призов. В нынешнем году Я. Рыльский намерен побывать в Усть-Каменогорске и помочь в проведении тренировок и соревнований».

Прочитал я эту заметку и подумал: а не пришло ли время объединить в один два имеющихся на руках списка – казахстанцев, прославивших республику на олимпийской арене и рожденных у нас, но когда-то по необходимости уехавших из Казахстана – служить, работать, учиться, жениться... И сделавших то же самое – прославивших на Олимпиадах большую страну и свою малую родину...