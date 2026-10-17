История в лицах

Историю можно изучать по учебникам, документам и музейным экс­понатам, а можно рассматривать на одном огромном полотне. Именно такой способ рассказать о прошлом и настоящем страны выбрали актау­ские художницы Инна Ермакова и Асель Мурзагалиева. В их новой картине «Они – наши герои» собраны портреты 100 исторических личнос­тей, оставивших заметный след в истории и культуре Казахстана.

Работа построена не как набор отдельных портретов, а по принципу исторической хронологии. Зритель словно проходит по страницам истории страны, начиная с древних эпох и постепенно приближаясь к современности.

Композиция начинается с сакской эпохи и образа Золотого человека. Далее художницы обращаются к периоду гуннов и Аттиле, истории Тюркского каганата, эпохе Чингисхана, образам ханов Керея и Жанибека и другим правителям, а затем – к хану Кенесары.

Особое место в картине занимают представители движения «Алаш», герои войны, ученые, деятели культуры и искусства. Завершают историчес­кую линию современные известные казахстанцы. Среди них – Мухтар Ауэзов, Олжас Сулейменов, Шамши Калдаяков, а также представители нового поколения – первая ракетка мира Елена Рыбакина и народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.

Таким образом, художницы постарались показать историю страны как непрерывную цепь поколений – от древних кочевых цивилизаций до людей, которые своими достижения­ми прославляют Казахстан сегодня.

Проект «Они – наши герои» начался еще в 2022 году. Тогда художницы создали первую работу размером 3,5 на 2 м, на которой разместили около 75 портретов. С тех пор серия продолжилась. Новое полотно стало уже шестым в проекте и одновременно самым масштабным. Более того, в нынешнем году Инна Ермакова и Асель Мурзагалиева создали сразу три картины подобного формата, установив собственный творческий рекорд.

Для каждой работы художницам приходится не только много часов проводить за мольбертом, но и самостоятельно изучать исторический материал.

– На этой картине изображены 100 человек. Мы старались изучить историю и жизненный путь каждого персонажа. В истории Казахстана очень много достойных личностей, поместить их всех на один холст невозможно. Поэтому эта работа – наше художественное повествование лишь о некоторых из них, – рассказывает Инна Ермакова.

Создание нового полотна заняло около трех месяцев. Чтобы размес­тить сотню портретов и при этом сохранить общую композицию, художницам пришлось значительно уменьшить некоторые изображения.

Отдельные портреты на картине по размеру сопоставимы со спичечным коробком. Однако даже в таком небольшом формате авторы старались сохранить узнаваемые черты людей и передать их образы максимально точно. Это потребовало особой тщательности и большого мастерства.

При этом работа над картиной для художниц не заканчивается окончательно после того, как поставлена последняя точка. Серия продолжает отражать современную историю, поэтому композиция может пополняться новыми именами.

Показательный пример – Елена Рыбакина. После того как казахстан­ская теннисистка стала первой ракеткой мира, художницы включили ее образ в картину.

Новая работа уже вызвала интерес в социальных сетях. Зрители оставляют теплые отзывы, обсуждают изображенных исторических личностей и предлагают художницам обратить внимание на другие имена, которые, по их мнению, также достойны места в этой художественной летописи.

Для авторов проекта это одна из главных целей – не просто создать большое количество портретов на одном холсте, а заставить зрителя остановиться, рассмотреть знакомые и незнакомые лица, вспомнить, кем были эти люди и какой вклад они внесли в историю страны.

В результате «Они – наши герои» становится не только произведением изобразительного искусства, но и своеобразной визуальной хроникой Казахстана, в которой рядом оказываются представители разных эпох, поколений и сфер деятельности.