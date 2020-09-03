История в музыке

Полотно эпического масштаба

Премьера оперы «Абылай-хан» состоялась 16 лет назад, в 2004 году. Тогда музыковеды назвали это произведение лучшим эпическим полотном, созданным за годы независимости Казах­стана. Для композитора Еркегали Рахмадиева опера стала последним крупным детищем. Он работал над ней почти 10 лет.

Причем, по его признанию, заказ на создание столь грандиозного произведения он получил от Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который попросил прославить имя Абылай-хана в музыке.

Здесь все должно было быть, как говорится, на высшем уровне, поэтому и либретто предложили написать классику казахской литературы Абишу Кекилбаеву.

Постановка сразу задумывалась как крупномасштабный спектакль с большим количеством действую­щих лиц, батальными сценами, в которых первоначально предполагалось даже использовать живых лошадей.

Для осуществления столь грандиозного замысла были приглашены российские мастера сцены – заслуженный деятель России, режиссер Юрий Александров и народный художник России Вячеслав Окунев. Надо отметить, что этот творческий тандем создал целый ряд спектаклей на сцене КГАТОБ. В частности, с участием Вячеслава Окунева появились такие яркие постановки, как балеты «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Спящая красавица», оперы «Турандот», «Кармен» и другие.

Как рассказывал Вячеслав Окунев перед премьерой журналис­там, чтобы правдиво воссоздать эпоху Абылай-хана, он прочитал много литературы, работал в этнографическом музее Санкт-Петербурга, где хранится солидная коллекция произведений прикладного искусства Казахстана.

В результате было создано мощное героико-эпическое полотно, которое получило признание зрителей. Но впоследствии в силу различных причин опера была снята с репертуара.

Новое руководство театра решило восстановить этот знаковый спектакль к 25-летию Конституции Республики Казахстан.

Личность в истории

По словам директора КГАТОБ имени Абая, заслуженного деятеля РК Аи Калиевой, в истории Казахстана Абылай-хан является одной из самых выдающихся личностей.

– Историческое значение деятельности великого хана заключается в создании сильного казахского государства, являвшегося источником духовной энергии настоящих и будущих поколений казахского народа. Своим талантом полководца, мудрого диплома­та Абылай-хан сумел сохранить не только независимость своего народа и казахских земель, но и заявить о Казахском ханстве на политичес­кой арене середины XVIII века как о самостоятельном государстве, – сказала она.

Действительно, Абылай-хан был не только талантливым полководцем, но и не менее талантливым дипломатом. Как писали историки, он вынужден был проводить политику «между львом и драконом». Как известно, Абылай-хан признал подданство Российской империи и даже подписал соответствующие документы, и одновременно он имел посольские связи с Цинской империей.

Несмотря на это, ему удалось сохранить полную самостоятельность в ведении внешней и внут­ренней политики.

На этот счет история хранит такой факт. Российская императ­рица Екатерина II не раз приглашала Абылай-хана и в Петербург, и в Оренбург для утверждения ханства или для дачи некоторых указаний. Но Абылай-хан отвечал на это: «Меня ханом трех жузов избрал мой народ, поэтому нет необходимости получать какого-то особенного удостоверения».

Кстати сказать, настоящее его имя было Абильмансур. Абылаем он был назван по его боевому кличу «Абылай!», который прозвучал в одном из победных сражений со знаменитым джунгарским военачальником Шарышем. Абылай – это было имя деда Абильмансура – хана Канишера, прославившегося своей храбростью и яростью в боях.

Интересно, что правнуком Абылая был гениальный Шокан Уалиханов, первый казахский профессиональный ученый. Он написал ряд статей, в которых исследовал образы батыров Казахского ханства.

А эпоху Абылай-хана Шокан Уалиханов оценил следующим образом: «В предании казахов Абылай носит какой-то поэтичес­кий ореол... Его походы, подвиги богатырей служат сюжетами к эпическим рассказам».

По народному преданию, у Абылай-хана было три благословения Неба: меч – дарующий силу защиты, чаша – дарующая благополучие, и кристалл – дарующий мудрость, несущий в себе особую силу веры, связанную с божественным началом и мудростью духов предков.

Новая версия

По мнению создателей новой версии спектакля, они стремились воссоздать художественную образность эпохи Абылая, своего рода исторический диалог веков, созвучный незыблемым приоритетам независимого Казахстана – национальной безопасности, единству и сплоченности народа.

Поэтому опера «должна наполнять зрителей чувством патриотизма, сопричастности к людям и событиям «давно минувших дней», где через судьбы героев раскрываются важные моменты истории становления казахского народа».

Как сообщил накануне показа обновленной версии народный артист РК консультант Гафиз Есимов, основа оперы осталась прежней. Но чтобы действие было более захватывающим, реалистичным, решено было внести некоторые изменения.

Например, убрали музыкальные повторы, в результате вмес­то 19 партий осталось 16. И если раньше опера шла 3 часа, то сейчас идет порядка 2,5.

– Это никак не повлияло на общую задумку композитора, режиссера и автора либретто. Использованы декорации и костюмы первоначального варианта. А если шились новые, то строго по старым эскизам. В новой версии участвуют и молодые солисты театра, а вот главную партию, как и 11 лет назад, исполнил заслуженный деятель РК, лауреат Государственной премии Талгат Кузембаев, – отметил Гафиз Есимов.

Кроме того, в опере главные партии исполнили ведущие исполнители: Бухар-жырау – заслуженный артист РК Беимбет Кожабаев, Диу­ана – заслуженный деятель РК Болатбек Бокенов, Алтын – заслуженный деятель РК Дина Дютмагамбетова, Кумис – заслуженный деятель РК Рымкеш Жумадилова, Шарыш – Жумат Жабагин, Калдан Серен – заслуженный деятель РК Улан Кенжебеков и другие.

Теперь опера получила вторую жизнь в бескрайних просторах Интернета, став доступной миллионам любителей классической музыки на долгое время.