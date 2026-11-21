В центре сюжета - судьба мужчины, которого спустя семь лет после исчезновения находит младший брат

Фото: Акимат Астаны

В столичном Музыкальном театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Өмірің өз қолыңда» («Твоя жизнь в твоих руках»), посвященного проблеме наркозависимости и преодолению ее последствий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Автор постановки в жанре перформанса - Эльдар Токтасын, режиссер-постановщик - заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров.

В центре сюжета - история Мурата, который семь лет назад ушел из дома и пропал без вести. Спустя годы его находит младший брат Ералы. Пытаясь помочь брату справиться с наркотической зависимостью, он приводит его в реабилитационный центр.

Там Мурат вновь встречает свою бывшую возлюбленную Жамал. Поддержка близких и воспоминания о прежней жизни заставляют героя переосмыслить свою судьбу.

По словам Асхата Маемирова, это уже третья постановка театра в рамках принципа «Закон и порядок», посвященная актуальным социальным проблемам.

«Ранее мы поставили спектакли Мадины Омаровой «SOS» и Колганата Мурата «Екі ғұмыр». В новой постановке мы хотели поднять проблему наркомании и показать, что человеку, попавшему в зависимость, можно помочь через любовь и милосердие», — сказал Асхат Маемиров.

Главной музыкальной темой спектакля стала одноименная песня композитора Сейдоллы Байтерекова на стихи Кадыра Мырза Али.

На премьере также выступил оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны, капитан полиции Жандос Сейтенов. Он рассказал о последствиях употребления наркотиков и важности профилактики зависимости.