​История забытой картины

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Картина сегодня хранится в алматинской галерее «Жаухар». Но прежде она пережила трудные времена. Из мастерской художника полотно перекочевало в кабинеты чиновников. Понятно, что никто не соблюдал условий хранения. И картину чуть было не утратили. Но однажды она попала к коллекционеру, который отнес ее на реставрацию в лучший художественный музей Казахстана – Музей искусств им. А. Кас­теева.

Дело в том, что живописный слой одной трети полотна осыпался полностью. Кроме того, потребовались идентификация и атрибуция. Все это выполнили в музее на высоком уровне. Поскольку размер картины большой, то реставрация длилась долго – около года. Но результат оказался блестящим!

«Когда живописец откладывает кисть, закончив работу над картиной, история ее по-настоящему только начинается, – считает куратор галереи, искусствовед Ольга Батурина. – И полотно продолжает создаваться, обрастать новыми смыслами до тех пор, пока на него смотрит хотя бы один зритель».

«Дорогой отцов» Молдахмет Кенбаев написал в ­1960-е годы в соответствии с идеологическими установками советского времени. Отсюда сюжет и масштаб – берег Каспия, широкий шаг героев картины, среди которых символическая фигура – Тарас Шевченко. «Но в том и парадокс живописи как искусства, что сюжетом не исчерпывается смысл, – утверждает искусствовед. – И заданные рамки не мешают большому художнику выразить себя и свое время искренне». Поэтому рассматривать произведение только как иллюстрацию политического режима – бессмысленно. Гораздо интереснее видеть, как меняется наше восприятие с течением времени. Советское искусство ведь было очень разным.

Если в первой половине ХХ века власть ставила задачу «изображать меняющуюся жизнь народа в формах, понятных народу», когда реа­лизм назначался единственным художественным языком, то в 60-е можно говорить уже, скорее, не о соцреализме, а о соцромантизме. Романтические и поэтические устремления эпохи «оттепели» подарили иллюзию обретения творческой свободы, но так и не сбылись.

Молдахмет Кенбаев диссидентом не был. Он был живописцем с горячим сердцем, полным любви к своей земле и народу. Именно поэтому сюжетные рамки для него в картине условны. Они не помешали ему передать главное: чувство свободы, радость жизни. Полотно наполнено воздухом, светом, пространством. Его люди – это герои, которые могут все. Поэтому такими просветленными выглядят их лица, такими энергичными – жесты, такими устремленными в будущее – взгляды.

Две трети масштабного во всех смыслах полотна Кенбае­ва занимает небо. Оно – единственный подходящий фон для его титанов, которые движутся навстречу ветру, и у ног которых не только Каспий, но весь мир. Фигуры героев заслоняют горизонт: они – центр мира. И они здесь абсолютно свободны.

В картине Молдахмета Кенбаева, которую мы чуть было не утратили, живет мечта, сказка, утопия, которую он пропускает через призму собственных чувств. Чувства эти искренние и сильные. И потому его картина продолжает нас волновать и заставляет пристально вглядываться в ее волшебный свет.

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