В Архиве Президента РК подвели итоги конкурса учебно-исследовательских работ «История моей семьи в архивных документах». В финале 60 школьников из Астаны и Алматы представили свои исследования на суд историков и специалистов архивного дела.

фото Игоря Бургандинова

В этом году в оргкомитет конкурса поступило 140 проектов. По итогам предварительного отбора в финал вышли по 30 лучших работ из каждого города.

Обращаясь к участникам, заместитель директора Архива Президента РК Кайрат Алимгазинов отметил, что одним из приоритетных направлений деятельности архива является популяризация историко-документального наследия страны среди подрастающего поколения. В рамках этой работы особое внимание уделяется образовательным и исследовательским инициативам, вовлекающим школьников в самостоятельное изучение истории.

– С 2022 года Архив Президента проводит конкурс, направленный на изучение школьниками истории своих семей на основе архив­ных документов и других исторических источников, развитие исследовательских навыков, творческого потенциала и исторического сознания. За это время в конкурсе приняли участие более 350 школьников, – отметил Кайрат Алимгазинов.

В нынешнем году ребята в своих исследованиях охватили широкий круг тем, связанных с историей Казахстана. Через судьбы своих родных они изучали события Гражданской и Второй мировой войн, период обретения независимости и последующие этапы развития современного Казахстана.

Айлана Досмагамбет учится в столичном лицее им. У. Жанибекова. На конкурс она подготовила макет, посвященный Великой Победе.

– Я решила изобразить Мемориал советскому солдату, потому что это была общая победа, которая досталась нашим прадедам высокой ценой. Мне хотелось выразить благодарность за то, что мы живем в мирное время. На обороте макета я изо­бразила Астану, символ столицы Байтерек и солн­це, которое светит над нашей страной, – говорит Айлана.

Ряд работ посвящен изу­чению родословных, а также биографиям людей, чья профессиональная деятельность была связана с развитием отечественной науки, медицины и других сфер. Во время исследований участники не ограничивались материалами семейных архивов. Многие из них самостоятельно работали с документами Архива Президента РК и региональных архивов, направляли запросы в зарубежные архивные учреждения.

В обоих городах защита проектов проходила в двух группах по 15 участников. По итогам конкурса в Астане шесть школьников стали обладателями специальных номинаций, трое удостоены дипломов III степени, двое – II степени и один – I степени. Аналогичным образом были определены и награж­дены призеры конкурса в Алматы. В Астане первое место завоевала ученица школы № 101 Алина Балгина, в Алматы – ученик школы № 221 Нурислам Баймуханбет.