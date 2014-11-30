Истребители НАТО поднимались для перехвата российского Ил-20 над Балтикой

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Российский военный самолет Ил-20 был замечен вблизи территориальных вод Латвии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.
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"29 ноября натовские истребители F-16 поднялись на перехват российского военного самолета Ил-20 над Балтийским морем", — сообщило в Twitter силовое ведомство Латвии.

Отметим, после того, как истребители стран НАТО усилили патрулирование воздушного пространства над странами Балтии, в СМИ стали регулярно появляться сообщения о том, что над Балтийским морем, вблизи латвийских и эстонских территориальных вод, появляются российские военные самолеты и вертолеты.

В то же время в министерстве обороны России подчеркивают, что воздушные и морские военные суда РФ не нарушают границы соседних государств Балтики.

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