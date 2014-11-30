Истребители НАТО поднимались для перехвата российского Ил-20 над Балтикой

"29 ноября натовские истребители F-16 поднялись на перехват российского военного самолета Ил-20 над Балтийским морем", — сообщило в Twitter силовое ведомство Латвии.Отметим, после того, как истребители стран НАТО усилили патрулирование воздушного пространства над странами Балтии, в СМИ стали регулярно появляться сообщения о том, что над Балтийским морем, вблизи латвийских и эстонских территориальных вод, появляются российские военные самолеты и вертолеты.В то же время в министерстве обороны России подчеркивают, что воздушные и морские военные суда РФ не нарушают границы соседних государств Балтики.