​Исцеление памятью

«Известно, что в польской литературе есть немало произведений, основанных на личном опыте писателей, которые ссыльными или беженцами в годы Второй мировой войны оказались в Казахстане и Центральной Азии (назовем хотя бы поэтов Анджея Вата и Богдана Чайковского), – пишет Ольга Медведева-Нату. – Петр Чесельский не из их числа. Он родился в Польше в 1981 году, не познал ни войны, ни депортации, ни беженства. Не пережили их и его родители. Никто из них даже никогда не бывал в Казахстане. Однако память об этом крае живет в семейных генах.

Предки Петра с материнской стороны бежали из Польши после оккупации страны нацистами 1 сентября 1939 года; прародители Петра с отцовской стороны были насильственно вывезены в Казахстан из Восточной Польши после того, как она была занята Красной армией 17 сентября 1939 года. Первые добежали до Самарканда, где те из них, что избежали голодной смерти, спаслись от фашистской чумы. Вторых в товарняках доставили в село Прохладное в Восточно-Казахстанской области, где многие из членов семьи выжили, несмотря на тяжелейшие условия. Однако и здесь не обошлось без трагических потерь: в карагандинской шахте погиб прадед Петра. Те, кто уцелел, после войны вернулись в Польшу. Но годы ссылки и беженства остались в их памяти. Они отразились и на судьбах их детей – родителей поэта. Они отчасти определили и его собственное мировосприятие, мировосприятие представителя четвертого и третьего поколений...

Петр знает свою семейную историю по рассказам бабушек, они запечатлелись в его детской памяти, в его детской душе и, смею сказать, в его теле. В них затаилась боль его предков. Позднее истории бабушек были дополнены его собственным любопытством – он серьезно изучал историю Польши, а еще позже – его поэтическим прозрением, когда рассказы о Казахстане, об этом суровом и дивном крае, таинственном и загадочном, ставшем для его предков краем страданий, отлились в стихи, в которых восприятие поэта наслаивается на угол зрения предков...

Взгляд сквозь такое необычное оптическое устройство не может не быть интересным… Польскому читателю он помогает исцелиться от, казалось бы, незаживающей раны прошлого. Но, думается, стихотворения Петра Чесельского ищут своего читателя и в Казахстане – там... может и должна состояться «встреча» чужеземца, размышляющего об истории Казахстана, и современного казахстанца, «разворачивающего» каждое слово польского стихотворения, вступающего с ним в диалог и тем самым проявляющего готовность понять самого себя, свой народ и сегодняшний день своей страны».

Процитируем:

Есть такие места, где степь упирается в горы,

Вот степи бы подняться иль горе снизойти с облаков…

А во мраке озер скрыты души врагов,

И добра не сулят затаенные взоры…

Только внешне покой этих мест не нарушен,

Здесь дыханье кентавров слышат во сне пастухи…

(«Караганда»)

Характеризуя творчество поэта, О. Медведева-Нату отмечает: «Содержание его книги в полной мере отвечает названию: поэт не приемлет ориентации сегодняшнего общества на потребление, а сегодняшнего искусства – на рекламу и развлечение; в сегодняшнем дне ему явно не хватает духовности. Что касается самой стихотворной материи, то меня привлекла в ней легкость соединения актуальных реалий с вечными образами, пластичность перехода от рифмы к белому стиху, игра цветом и необычность ассоциаций».

Казахстанские стихотворения Петра Чесельского «Караганда» и «Волки в сенях» опубликованы в «Просторе» в переводе московского поэта Игоря Лапатухина.

Ждем ответов читателей на вопросы ([email protected]):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?