​IT-специалисты для IT-технопарка

501
Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
фото КазНУ им. Аль-Фараби

Возглавил делегацию замес­титель министра образования КНР Чжу Чживэн. Он подчерк­нул, что «основу для плодотворного сотрудничества заложили главы двух наших государств». Сегодня в университетах Китая обучаются 13 тыс. казахстанцев, 700 из них – по стипендиальным программам. Из Китая в КазНУ им. Аль-Фараби ежегодно приезжает около 200 студентов.

– Вузы-партнеры наших стран активно содействуют интернационализации высшего образования и академической мобильности, обеспечению качества образовательных программ, – добавил Чжу Чживэн.

Ректор КазНУ академик Галым Мутанов ознакомил гостей с научно-образовательной и инновационной деятельностью вуза, направлениями международного сотрудничества. Он сообщил, что в Центре суперкомпьютерных и облачных вычислений КазНУ уже отработаны технические условия по формированию международного IT-технопарка для Альянса университетов Нового шелкового пути: он станет площадкой для сотрудничества в области образования, науки и техники. Следует напомнить, что КазНУ входит в Альянс университетов Нового шелкового пути, а его ректор – вице-президент Исполнительного комитета этой организации.

Другим важным результатом совместной работы с вузами Китая стал старт весной нынешнего года в Пекинском университете иностранных языков образовательной программы на казахском языке. Таким образом впервые в истории пекинского вуза здесь начали изучать казахский, который стал 73-м преподаваемым тут языком.

Стороны подтвердили свои намерения расширять сотрудничество в научных изысканиях и по обмену преподавательскими кадрами. Например, договорились о совместной подготовке IT-специалистов и переводчиков узкого профиля с последующим открытием международного центра перевода, осуществлении совместных научных проектов и исследований, организации летних школ. Китайские гости ознакомились также с культурно-образовательным центром КазНУ – Институтом Конфуция. Посетили его занятия по китайскому языку, осмотрели библиотечный фонд. И дали высокую оценку тому, как в стенах университета развиваются дружба и взаимопонимание между народами.

Популярное

Все
Легенда Google: "Казахстан совершает один из самых смелых переходов — от нефтяной экономики к экономике ИИ"
Silk Way Star определил финалистов: масштабный вокальный проект объединил 12 стран и многомиллионную аудиторию
В Узбекистане прошли показы казахстанских фильмов
Дастан Сатпаев стал самым молодым автором гола в истории сборной Казахстана
Еркебулан Дайыров стал лауреатом Международной премии «Наследие будущего»
Токаев прибыл в конгресс-центр Ташкента для участия в консультативной встрече глав государств ЦА
Синнер и Алькарас сыграют в последнем финале года
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Жемчужина осеннего Шымкента
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Токаев в Белом доме, «С5+1» и Авраамские соглашения: мнение зарубежных экспертов
В СКО ограничено движение транспорта
Почему Рыбакина отказалась от фото с главой WTA
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
В работе помогает робот
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Денис Мантуров награжден орденом «Достық»
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Лиса напала на жительницу Костанайской области
Молодежь созидает будущее
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]