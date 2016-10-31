фото КазНУ им. Аль-Фараби

Возглавил делегацию замес­титель министра образования КНР Чжу Чживэн. Он подчерк­нул, что «основу для плодотворного сотрудничества заложили главы двух наших государств». Сегодня в университетах Китая обучаются 13 тыс. казахстанцев, 700 из них – по стипендиальным программам. Из Китая в КазНУ им. Аль-Фараби ежегодно приезжает около 200 студентов.

– Вузы-партнеры наших стран активно содействуют интернационализации высшего образования и академической мобильности, обеспечению качества образовательных программ, – добавил Чжу Чживэн.

Ректор КазНУ академик Галым Мутанов ознакомил гостей с научно-образовательной и инновационной деятельностью вуза, направлениями международного сотрудничества. Он сообщил, что в Центре суперкомпьютерных и облачных вычислений КазНУ уже отработаны технические условия по формированию международного IT-технопарка для Альянса университетов Нового шелкового пути: он станет площадкой для сотрудничества в области образования, науки и техники. Следует напомнить, что КазНУ входит в Альянс университетов Нового шелкового пути, а его ректор – вице-президент Исполнительного комитета этой организации.

Другим важным результатом совместной работы с вузами Китая стал старт весной нынешнего года в Пекинском университете иностранных языков образовательной программы на казахском языке. Таким образом впервые в истории пекинского вуза здесь начали изучать казахский, который стал 73-м преподаваемым тут языком.

Стороны подтвердили свои намерения расширять сотрудничество в научных изысканиях и по обмену преподавательскими кадрами. Например, договорились о совместной подготовке IT-специалистов и переводчиков узкого профиля с последующим открытием международного центра перевода, осуществлении совместных научных проектов и исследований, организации летних школ. Китайские гости ознакомились также с культурно-образовательным центром КазНУ – Институтом Конфуция. Посетили его занятия по китайскому языку, осмотрели библиотечный фонд. И дали высокую оценку тому, как в стенах университета развиваются дружба и взаимопонимание между народами.