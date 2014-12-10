Политика
Италия намерена участвовать в ЭКСПО-2017
Шынар Оспанова
Павильон Казахстана на ЭКСПО в Милане отметили как один из самых лучших, сообщил Посол Итальянской Республики в Казахстане Стефано Раваньян, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"С самого начала независимости Казахстана наши двусторонние отношения были сильными и крепкими. Мы высоко ценим Казахстан как инициатора новых инициатив по стабильности в регионе. Мы уже многого добились в этой стране, но впереди еще много работы. В ноябре мы провели бизнес-форум, на котором показали нашу готовность внести свой вклад в развитие Казахстана и наших отношений", – отметил дипломат по итогам церемонии вручения верительных грамот Нурсултану Назарбаеву. 

Стефано Раваньян также выразил признательность Казахстану и отметил значение ЭКСПО-2018, которое пройдет в мае в Милане.

"Я хотел бы сказать, что павильон Казахстана является одним из самых лучших. Это будет хорошая площадка для встречи представителей многих стран, и мы также ожидаем представителей Казахстана. Я также хотел бы отметить ЭКСПО-2017, которое пройдет в Астане, и мы готовы поделиться своим опытом проведения выставки в Милане и надеемся, что также будем участвовать в вашем мероприятии", – отметил диппредставитель.

Кроме того, он выразил готовность и далее укреплять двусторонние отношения, в том числе культурные связи и сотрудничество между университетами Казахстана и Италии.

"Я хотел бы также высоко отметить, что я уже встречался со многими представителями на высшем уровне, с представителями Правительства, и я бы хотел отметить, что наши встречи проводились в дружественной атмосфере. Я считаю, что это очень хорошая отправная точка для последующей работы", – добавил он.

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