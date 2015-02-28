Итальянские истребители перехватили над Балтикой самолет ВВС России

Итальянские истребители Typhoon, выполняющие миссию Балтийского воздушного патруля, перехватили над Балтикой российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
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"Был распознан и сопровожден Ил-20, который летел без плана и с отключенным автоответчиком, но он связался с центром управления полетами", – сообщила агентству BNS
представитель минобороны Литвы Виктория Циемените.
Вечером 25 февраля итальянские истребители также поднимались на перехват российских военно-транспортных самолетов Ан-22 и Ан-72, которые летели с материковой части России в Калининградскую область.
Четыре истребителя Eurofighter Typhoon, принадлежащие итальянским ВВС, с 1 января 2015 года развернуты на литовском аэродроме Шяуляй в рамках задач Балтийского воздушного патруля.
Балтийский воздушный патруль – созданная весной 2004 года система дежурства ВВС стран НАТО над территорией Прибалтики. В связи с отсутствием у Эстонии, Латвии и Литвы пригодных к несению подобной службы боевых самолетов, прикрытие воздушных рубежей этих стран осуществляют дежурные истребители стран НАТО, направляемые туда на ротационной основе.