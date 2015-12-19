Итальянский инструктор проводит мастер-класс для казахстанских конкуристов
Ерзат Сергазин
19 декабря в столичном конно-спортивном манеже "Алтын Тулпар" пройдет турнир по конкуру в честь капитана итальянской кавалерии, основоположника "естественного метода верховой езды" Федерико Каприлли, передает Kazpravda.kz.
"Для нас стало уже доброй традицией проводить в Астане соревнования по конкуру. В этот раз по приглашению посольства Италии в Казахстане специально к этому событию в Астану прилетел для проведения мастер-классов известный конкурист, многократный победитель и призер европейских и мировых состязаний Емилиано Вараньоло, который в течение трех дней на конно-спортивных базах столицы делился с казахстанцами своим опытом и знаниями в конкуре", – говорит военный атташе посольства Италии в РК Винченцо Мауджери.
Представитель дипмиссии Италии подчеркнул, что основной целью данного спортивного мероприятия является пропаганда здорового образа жизни и популяризация конного спорта в Казахстане. "Нам хорошо известны традиции и обычаи казахского народа. Роль лошади для кочевников невозможно описать в двух словах. Даже существует легенда о том, что кочевники получили коней от богов (смеется). Между нашими странами сложились очень дружеские отношения, я бы даже сказал, в чем-то казахи схожи с итальянцами. В первую очередь, своей страстью и целеустремленностью", – рассказывает Винченцо Мауджери.
Отметим, что соревнования пройдут 19 декабря на конно-спортивной базе "Алтын Тулпар". Вход свободный.
В ближайшее время на сайте Kazpravda.kz будет опубликовано интервью с Емилиано Вараньоло, который расскажет нашим читателям о впечатлениях о нашей стране, о своих спортивных достижениях в конкуре и поделится опытом, как достичь в этом замечательном виде спорта успехов.